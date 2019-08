"Luka ist ein junger Stürmer, der Wucht und Athletik sowie einen schnörkellosen ersten Kontakt mitbringt. Er ist ein Stürmertyp moderner Prägung, wir sehen in ihm das Potenzial unser Spiel mit seinen Qualitäten zu bereichern", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Vereinsmitteilung.

Stor, der bisher ein Länderspiel für Sloweniens U21 bestritten hat, kam bisher 30 Mal in der ersten slowenischen Liga zum Einsatz, wo er neun Tore erzielte. In der aktuellen Saison traf der 1,78 Meter große Angreifer in fünf Spielen viermal. Nur einen Tag zuvor hatte Dynamo die Verpflichtung des schwedischen Angreifers Alexander Jeremejeff bekanntgegeben. Stor ist bereits der neunte Dresdner Neuzugang in dieser Saison.