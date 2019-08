Dresden (dpa/sn) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden hat mit Alexander Jeremejeff vom schwedischen Erstligisten BK Häcken einen neuen Stürmer verpflichtet. Wie die Sachsen am Dienstag mitteilten, unterschrieb der 25 Jahre alte Schwede einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. "Alexander konnte in den zurückliegenden Spielzeiten mit einer beständig hohen Torquote auf sich aufmerksam machen, er ist technisch gut ausgebildet und in seiner Spielanlage schwer ausrechenbar", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Minge in einer Vereinsmitteilung.