Dresden will mit Sieg Abstand zum Tabellenkeller

Dresden (dpa) - Die SG Dynamo Dresden will sich Luft vom Tabellenkeller der 2. Fußball-Bundesliga verschaffen. "Wir spielen definitiv auf drei Punkte. Gegen Bochum haben weder ich noch die Mannschaft unsere beste Leistung gezeigt. Da muss vor heimischer Kulisse eine Reaktion folgen", sagte Mittelfeldspieler René Klingenburg am Freitag auf der Pressekonferenz der Sachsen.

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) empfängt Dresden Jahn Regensburg im eigenen Stadion. Die Fiel-Elf ist seit vier Spielen ungeschlagen, spielte in den vergangenen drei Partien aber jeweils nur Remis. Regensburg ist mit nur einem Zähler mehr kaum besser. "Die Mannschaft lernt Woche für Woche und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir eine Serie starten werden", kündigte Klingenburg an.

Gut möglich, dass der 25-Jährige am Sonntag erneut den noch gesperrten Jannis Nikolaou (Rote Karte) ersetzt. Außerdem muss Dynamos Cheftrainer Cristian Fiel auf Ersatztorwart Tim Boss verzichten.