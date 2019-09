Dresden will im Sachsen-Derby zweiten Auswärtssieg 2019

Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden will heute im Sachsen-Derby bei Erzgebirge Aue seinen zweiten Auswärtssieg im Jahr 2019 einfahren. Seit fünf Partien ist Dynamo ungeschlagen, wartet allerdings seit dem 1. April auf einen Erfolg auf fremdem Platz. Der letzte gelang in der vergangenen Spielzeit ausgerechnet beim sächsischen Konkurrenten. "Es war mein erster Sieg im Profibereich. Ausgerechnet dort, das nimmt mir keiner mehr", sagte Dynamo-Coach Cristian Fiel. "Bei mir kribbelt es seit dem Abpfiff von Regensburg, weil ich weiß, was das Spiel bedeutet." Bis auf Jannis Nikolaou (Rote Karte) kann der 39-jährige Spanier auf alle Mann zurückgreifen.