Dresden (dpa) - Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden kann mit einem Sieg am Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim SV Darmstadt 98 eine kleine Serie starten. "Die drei Punkte vom Sonntag haben uns gutgetan und warum sollten wir nicht so weiter machen? Ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen", sagte Cheftrainer Cristian Fiel am Mittwoch auf der Pressekonferenz in den Katakomben des Rudolf-Harbig-Stadions.