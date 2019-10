Dresden (dpa) - Der Abwärtstrend hält an: Nach der deutlichen Derby-Pleite vom vergangenen Spieltag verliert Dynamo Dresden auch gegen Hannover 96. Das Team von Cristian Fiel unterlag am Samstag den angeschlagenen Niedersachsen mit 0:2 (0:0) und rutschte durch die vierte Niederlage in der noch jungen Saison mit weiter neun Punkten wieder nah an die Abstiegsränge der 2. Fußball-Bundesliga heran.

"Schwer zu sagen", sagte Dynamo-Mittelfeldspieler Patrick Ebert auf die Frage zu den Gründen der erneuten Niederlage. "Im Spiel nach vorne haben wir einige Fehler zu viele gemacht. Es ist jetzt nicht einfach, aber wir sind alle Kämpfer."

Julian Korb (72.) und Cedric Teuchert (89.) erzielten vor 28 359 Zuschauern im Rudolf-Harbig-Stadion die Tore für die Gäste. Dresdens Niklas Kreuzer (Rote Karte) und Hannovers Miiko Albornoz (Gelb-Rote Karte) mussten in der 65. das Spielfeld vorzeitig verlassen.

Mit lauten Pfiffen quittierten die Dynamo-Fans die Vorstellung der Dresdner. "Fußball ist ein Ergebnissport. Die Ergebnisse bringen wir momentan nicht. Dem müssen wir uns stellen", sagte Abwehrspieler Jannik Müller. "Man muss sich mit den Fans mal aussprechen. Wir müsse es zusammen in erfolgreiche Bahnen lenken", ergänzte Ebert.

Trotz der deutlichen Niederlagen des vergangenen Spieltags begannen beide Teams offensiv. Die Gäste aus Niedersachsen hatten zunächst mehr Ballbesitz und hätten bereits früh durch Genki Haraguchi (5.) in Führung gehen können. Dresden war die Verunsicherung etwas mehr anzusehen, die Fiel-Elf leistete sich viele Abspielfehler.

Hannover war gut organisiert. Sobald es aber ins letzte Drittel ging, fanden die Sachsen keine Mittel, um in die gefährliche Zone zu gelangen. Einzig ein Abschluss von Innenverteidiger Florian Ballas (23.) nach einem Eckball zwang Torwart Ron-Robert Zieler zum Eingreifen. Nach der Pause begann Dresden mutiger, kam zu mehr Einschussmöglichkeiten. Die besten hatte dabei Jannis Nikolaou (48./54.), der es zweimal aus der Distanz probierte.

Letztlich konnten sich die Sachsen aber bei Torwart Kevin Broll bedanken, dass es vorerst torlos blieb. Der 24-Jährige rettete gleich mehrfach in höchster Not. "Leider war das Glück nicht auf unserer Seite. Und hinten heraus bringt uns eine Aktion ins Hintertreffen", bemerkte Müller: "Wir haben versucht, uns dagegen zu stemmen, aber es hat nicht alles geklappt."

Insgesamt bot die zweite Halbzeit deutlich mehr Aufreger: So sorgten Dresdens Kreuzer und Hannovers Albornoz für große Aufregung, als beide nach einer Rangelei vom Platz gestellt wurden. Korb und Teuchert nutzten dann die Unzulänglichkeiten in der Dresdner Hintermannschaft zum nicht unverdienten Auswärtserfolg der Elf von Mirko Slomka.