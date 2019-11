Frankfurt/Main (dpa) - 19 von 20 Direkt-Tickets für die Fußball-EM sind vergeben. Um den letzten freien Platz spielen heute (20.45 Uhr/DAZN) Ungarn, Wales und die Slowakei.

Die Verlierer des Dreikampfs bekommen noch eine Chance in den Playoffs, für die 14 von 16 Teams feststehen. Vom 26. bis 31. März werden unter diesem Mannschaften die restlichen vier EM-Teilnehmer ausgespielt.

Die Pool-Auslosung für die Playoffs erfolgt am 22. November am UEFA-Sitz in Nyon am Genfer See. Die Gruppenauslosung folgt am 30. November in Bukarest. Die EM findet vom 12. Juni bis 12. Juli in zwölf UEFA-Ländern statt.

Ein Überblick über qualifizierte Teams, Playoff-Plätze und die Töpfe für die Endrunden-Auslosung:

FÜR DIE EM QUALIFIZIERT (19): Belgien, DEUTSCHLAND, Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Italien, Kroatien, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechien, Türkei, Ukraine

Noch mit Chancen auf ein Direkt-Ticket (1 aus 3): Ungarn, Wales, Slowakei

SICHER IN DEN PLAYOFFS (letztlich 4 Teams pro Pool):

Pool A: Island + 3 x

Pool B: Bosnien-Herzegowina + 3 x

Pool C: Schottland, Norwegen, Serbien + 1 x

Pool D: Georgien, Nordmazedonien, Kosovo, Weißrussland

NOCH OHNE POOL-ZUORDNUNG (Auslosung am 22. November):

Irland, Nordirland, Bulgarien, Israel, Rumänien

In den Playoffs, sofern Direkt-Qualifikation misslingt (2 aus 3):

Ungarn, Wales, Slowakei (alle noch ohne Pool-Zuordnung)

LOSTÖPFE FÜR DIE EM-AUSLOSUNG (vorbehaltlich der Bestätigung durch das UEFA Emergency Panel am 20. November):

Topf 1: Italien, England, Belgien, Spanien, Ukraine + Deutschland, Niederlande oder Frankreich

Topf 2: Schweiz, Kroatien, Polen, Russland + Niederlande oder Frankreich und Deutschland, Niederlande oder Portugal

Topf 3: Türkei, Dänemark, Österreich, Schweden + Portugal oder Niederlande und Tschechien oder Ungarn

Topf 4: Tschechien oder Ungarn/Wales/Slowakei, Finnland, Sieger Playoff A, Sieger Playoff B, Sieger Playoff C, Sieger Playoff D