Mit einem Dreierpack hat Neymar der brasilianischen Nationalelf den zweiten Sieg in der südamerikanischen WM-Qualifikation beschert. "Er ist Pfeil und Bogen, gibt Vorlagen und sucht den Abschluss", lobte Trainer Tite Neymar nach dessen Gala. Dabei hatten Carrillo (6.) und Tapia (59.) Peru in der Neuauflage des Copa-America-Finales 2019 zweimal in Führung gebracht. Mit zwei Elfmetern zum 1:1 (28.) und 3:2 (83.) sowie dem 4:2 in der Nachspielzeit zog Neymar mit jetzt 64 Länderspieltoren in der ewigen Liste an Ronaldo (62) vorbei. Nur noch Brasiliens Rekordhalter Pelé (77) liegt vor ihm.