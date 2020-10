Die Corona-Sorgen der ukrainischen Nationalelf haben sich vier Tage vor dem Duell mit dem DFB-Team verschärft. Wie der nationale Verband mitteilte, wurden die Torhüter Andrej Lunin und Juri Pankiw sowie ein Koch positiv auf Covid-19 getestet. Sie wurden im Hotel isoliert. Zuvor waren der Torhüter Andrej Pjatow und der Mittelfeldspieler Taras Stepanenko wegen positiver Befunde gar nicht erst angereist, ihre vier Vereinskollegen von Schachtjor Donezk befinden sich vorsichtshalber ebenfalls in Quarantäne. Alle anderen Tests waren negativ.

Alle ursprünglich nominierten Torhüter fallen damit für das Nations-League-Spiel gegen Deutschland am Samstag (20.45 Uhr) in Kiew aus. Nationaltrainer Andrej Schewtschenko steht nur noch Georgi Buschan von Dynamo Kiew zur Verfügung. Die Ukraine gilt als Risikogebiet. "Wir werden in der Ukraine sehr vorsichtig hantieren, genauso wie hier in Köln", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff: "Wir gehen davon aus, dass das von der Uefa auch auf der anderen Seite so geregelt ist."