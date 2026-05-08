Borussia Dortmund hat sich mit einem Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt vorzeitig die Vizemeisterschaft in der Fußball - Bundesliga gesichert. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac gewann zum Start des vorletzten Spieltags am Freitagabend mit 3:2 (2:1) gegen Eintracht Frankfurt. Die Gäste aus Frankfurt mussten den nächsten Rückschlag im Kampf um die Europapokal-Plätze hinnehmen.

Durch den frühen Treffer von Can Uzun in der zweiten Minute erwischten die Hessen einen echten Blitzstart. Borussia Dortmund zeigte sich aber unbeeindruckt, Serhou Guirassy (42.), Nico Schlotterbeck (45.+1) und der 18-jährige Samuele Inacio (72.) erzielten die Tore für den BVB. Jonathan Burkardt (87.) gelang nur noch der späte Anschlusstreffer für die Eintracht.

Vor dem Anpfiff wurden die Dortmunder Julian Brandt, Niklas Süle und Salih Özcan sowie Ex-Sportdirektor Sebastian Kehl vor 81 365 Zuschauern im ausverkauften Signal-Iduna-Park verabschiedet.