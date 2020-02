Dortmund (dpa) - Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sieht in Mittelfeldspieler Emre Can (26) eine passende Verstärkung für seinen Ex-Club Borussia Dortmund. "Ich freue mich für den BVB und Emre Can. Das ist eine Win-win-Situation. Emre ist bei einem Club, der wie die Faust aufs Auge passt", sagte er der "Bild"-Zeitung (Dienstag-Ausgabe). Can spielte unter Klopp drei Jahre für die Reds. Dortmund hat den 25-maligen Nationalspieler zunächst bis zum Sommer von Juventus Turin ausgeliehen und will ihn danach fest verpflichten.

"Der BVB hat einen Top-Jungen, einen tollen, vielseitigen Fußballer mit einer überragenden Einstellung", sagte Klopp über den Mittelfeldspieler, der an diesem Dienstag im Pokalspiel bei Werder Bremen (20.45 Uhr, ARD und Sky) erstmals für seinen neuen Verein zum Einsatz kommen könnte. "Ich traue dem BVB in der Rückrunde mit Can und Haaland noch einiges zu", sagte Klopp. Der Norweger Erling Haaland, der andere namhafte Zugang der Dortmunder im Winter, erzielte in seinen ersten drei Bundesligaspielen sieben Treffer.