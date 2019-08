Dortmund (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt trifft in der 2. Runde des DFB-Pokals auf den Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Die Hessen müssen am 29. oder 30. Oktober in Hamburg antreten. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.