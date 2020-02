Dortmund (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den Bundesligarivalen Werder Bremen. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in Dortmund. Die Hessen genießen am 3./4. März Heimvorteil und dürfen auf den dritten Einzug ins Halbfinale seit 2017 hoffen. Die Eintracht hatte durch ein 3:1 gegen RB Leipzig die Runde der letzten acht Mannschaften erreicht. Das Endspiel steigt am 23. Mai in Berlin.

Die Hessen treffen bereits am 1. März in der Bundesliga auf Werder - allerdings auswärts. "Das wird eine Bremer-Woche", sagte Sportvorstand Fredi Bobic. "Wir freuen uns darauf und wollen natürlich ins Halbfinale einziehen. Leicht wird das nicht - aber vor unserem Publikum ist es unser großes Ziel."