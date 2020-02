Dortmund in Bremen wohl erstmals mit Neuzugang Can

Dortmund (dpa) - Neuzugang Emre Can könnte im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Werder Bremen sein Debüt für Borussia Dortmund geben. "Er hat ganz normal trainiert. Wir müssen reden, ob er bereit ist zu spielen. Es ist möglich", sagte BVB-Coach Lucien Favre am Montag. Der Winter-Zugang von Juventus Turin hatte am Samstag beim 5:0 (2:0) gegen Union Berlin noch nicht im Kader gestanden. Im Pokalspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) sind bis auf den Ex-Bremer Thomas Delaney, der Knieprobleme hat, alle Dortmunder Spieler einsatzbereit.

Nach dem Rückrunden-Start mit drei Siegen und 15 Toren aus drei Spielen ist für Favre das Weiterkommen im Pokal ebenfalls Pflicht. "Es ist für mich wichtig, weiter zu gewinnen", sagte der Schweizer. "15 Tore in drei Spielen ist sehr, sehr schön. Das bringt natürlich Vertrauen."

Die Westfalen waren in den vergangenen beiden Jahren jeweils im Achtelfinale im Pokal ausgeschieden. In der vergangenen Saison unterlag Dortmund daheim gegen Werder im Elfmeterschießen.