Düsseldorf (dpa/lnw) - Gleich drei West-Duelle mit großer Brisanz stehen am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga an. Im Top-Spiel am Samstagnachmittag (15.30 Uhr/Sky) empfängt Borussia Dortmund mit dem Ex-Leverkusener Julian Brandt Bayer Leverkusen mit dem früheren BVB-Coach Peter Bosz zum Aufeinandertreffen der Champions-League-Teilnehmer. Zeitgleich trifft der 1. FC Köln im 122. rheinischen Derby auf den Erzrivalen Borussia Mönchengladbach. Zahlreiche Zwischenfälle in der jüngeren Vergangenheit mit rivalisierenden Fans beider Lager bereiten dabei Sorge in Bezug auf die Sicherheit. Am Sonntag schließlich tritt der FC Schalke 04 mit dem gebürtigen Paderborner Alexander Nübel im Tor zum Abschluss der Runde (18.00 Uhr/Sky) bei Aufsteiger SC Paderborn an.