Dortmund (dpa) - Zwei Wochen nach der 0:4-Klatsche beim FC Bayern hat Borussia Dortmund eine weitere Blamage gegen Aufsteiger SC Paderborn in der Nachspielzeit verhindert. Der Revierclub rettete am Freitagabend zum Auftakt des 12. Spieltags in der Fußball-Bundesliga dank des Treffers von Kapitän Marco Reus (90.+2 Minute) immerhin noch ein 3:3 (0:3). Vor 81 365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park hatten zuvor Streli Mamba (5./37.) und Gerrit Holtmann (43.) die klare 3:0-Pausenführung für den Außenseiter herausgeschossen.

Der BVB schaffte durch Treffer von Jadon Sancho kurz nach der Pause (47.) und dem Belgier Axel Witsel (84.) aber den Anschluss, ehe Kapitän Reus spät den Punkt rettete. Dennoch könnte das späte Remis zu wenig sein für Trainer Lucien Favre, der ohnehin seit Wochen in der Kritik steht. Der BVB dürfte im Verlauf des Spieltags in der Tabelle von Platz fünf weiter abrutschen. Aufsteiger Paderborn dagegen bleibt trotz des Punktgewinns Tabellenletzter.