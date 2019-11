Berlin (dpa) - Fußballtrainer Friedhelm Funkel hat seinen Kollegen Lucien Favre mit Blick auf die zunehmende Kritik und die angespannte Situation bei Borussia Dortmund in Schutz genommen. "Die Spieler sind in einer viel, viel größeren Verantwortung als der Trainer, denn sie haben in einigen Spielen nicht das abgerufen, was man von ihnen erwartet", sagte der Coach des Bundesligisten Fortuna Düsseldorf bei "100% Bundesliga - Fußball bei NITRO" (Dienstag).

"Dann immer nur die Schuld dem Trainer zu geben, das ist einfach nicht richtig. Es sind erwachsene Spieler, es sind teilweise Weltklasse-Spieler, und die müssen einfach eine bessere Leistung auf den Platz bringen", betonte der 65-Jährige.

Favre war nach dem blamablen 3:3 im Bundesliga-Heimspiel gegen den Tabellenletzten SC Paderborn noch stärker in die Kritik geraten. Vizemeister BVB steht nach zwölf Spieltagen nur auf Platz sechs. Am Mittwoch (21.00 Uhr) müssen die Borussen in der Champions League beim FC Barcelona antreten.

"Lucien weiß ganz genau, dass er mit seinem Team jetzt performen muss, dass er Ergebnisse erzielen muss", sagte Funkel. Er sei "gar nicht so pessimistisch für das Spiel in Barcelona. Ich glaube, dass die Mannschaft jetzt nach den Pfiffen, die sie erhalten haben auf der Jahreshauptversammlung, wach wird, und dass sie eben auch für ihren Trainer spielt."