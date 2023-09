Positiver Dopingtest bei Paul Pogba:Der verlorene Oktopus

Von Oliver Meiler, Paris

Die traurige Geschichte des französische Fußballers Paul Pogba erhält ein neues Kapitel, vielleicht ein fatales. Bei einem Dopingtest am ersten Spieltag der italienischen Serie A im August in Udine fand man eine hohe Konzentration Testosteron in seinem Urin. Pogba hatte zwar wieder nicht mitgespielt, wie so oft seit seiner Rückkehr zu Juventus Turin im Sommer 2022. Er saß auf der Bank, aber das tut nichts zur Sache. Noch steht die zweite Probe aus, er wurde nun vorläufig gesperrt. Kann er nicht belegen, dass er die Substanz versehentlich zu sich genommen hat, droht ihm im Höchstfall eine vierjährige Spielsperre. Pogba wäre danach 34.