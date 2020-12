Von Stefan Galler

München - Holger Seitz erlebt in diesen Tagen ein Wechselbad der Gefühle: Einerseits bekommen beim FC Bayern derzeit so viele Talente aus dem Nachwuchs wie nie die Chance, sich bei den Profis zu beweisen. Andererseits ist der 46 Jahre alte Fußball-Lehrer in dieser Saison Trainer der zweiten Mannschaft, die in der vergangenen Spielzeit unter Sebastian Hoeneß Meister der dritten Liga wurde und in der aktuellen nach zwölf absolvierten Partien auf einem Abstiegsplatz liegt (die für Montag angesetzte Partie in Zwickau wurde wegen Coronafällen bei den Sachsen abgesagt). Seitz hatte das Team 2019 als Coach erst in die dritthöchste Spielklasse geführt. Im kommenden Sommer wird er Sportlicher Leiter des Campus, wie die Bayern ihr Nachwuchsleistungszentrum nennen.

Herr Seitz, nach zuletzt vier Niederlagen in Serie ist Ihre Mannschaft auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation?

Betrachten wir die 0:2-Niederlage gegen Rostock zuletzt: Im Vergleich zum vorhergehenden Spiel am Mittwoch gegen Ingolstadt mussten wir sieben verletzungsbedingte Wechsel vornehmen. Zwangsläufig fehlten der jungen Mannschaft somit wichtige Automatismen, insbesondere im Offensivspiel. Eine völlig neu zusammengestellte Mannschaft ist relativ labil bei komplizierten Spielsituationen. Um Stärke, Selbstvertrauen oder einen guten Rhythmus fürs Spiel entwickeln zu können, benötigt man Erfolgserlebnisse. Das war in Rostock nicht der Fall, die entscheidenden Zweikämpfe sowohl in der Offensive als auch Defensive gingen an die erfahrenere Mannschaft.

Was ist denn anders als letzte Saison, als die kleinen Bayern unter Sebastian Hoeneß Drittligameister wurden?

Der Umbruch im Kader war diesen Sommer viel größer als 2019 nach dem Aufstieg. Damals konnten wir alle Leistungsträger um Otschi Wriedt halten und haben uns nur punktuell verstärkt. Angesichts der überragenden Saison in der dritten Liga und des daraus resultierenden Interesses von Erst- und Zweitligisten wollten wir unseren Spielern, etwa Lukas Mai oder Sapreeth Singh, den nächsten Karriereschritt nicht verbauen. Somit kam es im Vergleich zur Saison 2019/20 in diesem Sommer zum großen Kaderumbruch. Durch den extremen Terminplan unserer Profimannschaft und deren personellen Engpass haben sich die Dinge kompliziert entwickelt. Zusätzlich haben sich einige U23-Leistungsträger langfristig verletzt, wie Malik Tillmann, Max Welzmüller oder Nico Feldhahn. Die Folge war bzw. ist, dass wir bereits sehr junge Spieler einsetzen, Christopher Scott oder Jamie Lawrence, für die wir eigentlich eine andere, sanftere Strategie hatten, wie zum Beispiel im vergangenen Jahr mit Angelo Stiller. Das Positive daran: Es bekommen Spieler, von denen wir überzeugt sind, schon früher die Möglichkeit, dritte Liga zu spielen.

An der Lage sieht man ja schon, wie schwierig der Spagat für Sie sein muss: Einerseits möglichst erfolgreich zu sein in der dritten Liga, und andererseits die besten Ihrer Jungs den Profis zur Verfügung zu stellen in deren stressigen englischen Wochen.

Klar ist: Wir sind am Campus dazu da, das Herzstück unseres Vereins, die Profimannschaft, nach Kräften zu unterstützen. Unsere Aufgabe ist es, dem Cheftrainer Hansi Flick gut ausgebildete Talente zur Verfügung zu stellen. Ob und wann er auf sie zurückgreift, entscheidet er.

Und wenn Sie dann ein Spiel wie jenes vergangenen Dienstag gegen Atlético Madrid in der Champions League sehen, spüren Sie so etwas wie Stolz?

Zum einen freut es uns natürlich, aber zum anderen motiviert es besonders, denn es ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir uns mit dem Campus auf einem sehr guten Weg befinden. Beispielsweise standen mit Jamal Musiala und Bright Arrey-Mbi zwei jüngere A-Jugendspieler in der Startelf, im Verlauf des Spiels kamen noch Angelo Stiller, Joshua Zirkzee und Chris Richards rein. Die Rückmeldungen von Hansi Flick waren positiv. Durch den regelmäßigen und intensiven Austausch mit unserem Profitrainer-Team sowie Hasan Salihamidzic (Sportvorstand, d.Red.) und Marco Neppe (Leiter der Scouting-Abteilung) haben wir eine enge Verzahnung zwischen Campus und Säbener Straße. Es ist für jeden Jugendspieler möglich, sich in den Fokus unserer Profimannschaft zu spielen. Dafür gibt es einige aktuelle Beispiele. Die Tür steht auf...

Das heißt, es wird über die Entwicklung der Spieler immer wieder gesprochen, damit keiner verheizt wird?

Wenn Spieler herausstechen wie etwa Zirkzee, Richards, Stiller oder Thorben Hoffmann, dann pflegen wir einen intensiven Austausch. Dabei diskutieren wir über sportliche Inhalte genauso wie über Persönlichkeitsentwicklung. Je näher sich ein Jugendspieler in den Dunstkreis unserer Profimannschaft entwickelt, umso mehr, teilweise rapide, nehmen außersportliche Gefahrenquellen zu. Man muss aufpassen.

Detailansicht öffnen Stolzer Ausbilder: Holger Seitz sieht sich mit der Arbeit auf dem Campus auf dem richtigen Weg. (Foto: Claus Schunk)

Abgesehen von den sportlichen Fähigkeiten: Was kann der FC Bayern tun, um aus Nachwuchsspielern Profis zu machen?

Alle Verantwortlichen haben die Entwicklung der Spieler ständig im Blick. Sowohl auf als auch außerhalb des Platzes. Unsere Spieler, die mit der Profimannschaft trainieren dürfen, bekommen viele wichtige Impulse durch das Training mit Weltklassespielern. Regelmäßiges Training, etwa mit Thomas Müller, Joshua Kimmich oder Manuel Neuer, ist durch nichts zu ersetzen. Ein gutes Beispiel hierfür ist unser Torwart Ron-Thorben Hoffmann. Er hatte sich durch kontinuierlich gute Leistungen in unseren Jugendmannschaften einen festen Kaderplatz bei unseren Profis erarbeitet. Durch die regelmäßigen Profi-Trainingseinheiten hat Thorben mittlerweile dieses Mia-san-Mia-Selbstverständnis gut verinnerlicht. Er ist sehr selbstbewusst, aber gleichzeitig auch demütig, weil er weiß, dass ohne die tägliche zielstrebige, harte Arbeit kein Erfolg möglich ist.

Profis als Leitfiguren ist das eine. Welche Bedeutung aber haben Ihre eigenen Routiniers, Nico Feldhahn, Timo Kern und Maximilian Welzmüller?

Deren Bedeutung für unsere junge U23-Mannschaft kann man schon daran sehen, dass wir zu Beginn der Saison nicht nur guten Fußball gespielt, sondern auch Ergebnisse erzielt haben. Die Langzeitverletzungen von Nico Feldhahn und Max Welzmüller sind sicherlich Gründe für die Problematiken zuletzt. Auch Timo Kern stand uns zeitweise nicht zur Verfügung. Jetzt kam Nico zurück, die beiden anderen fallen nach wie vor aus. In bestimmten Phasen einer Saison kann eine junge Mannschaft sicherlich auch ohne erfahrene Spieler auskommen. Beispielsweise wenn die Ergebnisse zuletzt positiv waren, eine gesicherte Tabellensituation vorhanden ist oder die Mannschaft generell auf einer Erfolgswelle schwimmt. Dann haben die jungen Spieler eine gewisse Leichtigkeit und bringen ihr Talent auf den Platz. Allerdings läuft es im Fußball nicht immer geradeaus und es entstehen komplizierte Spielsituationen oder Saisonphasen. In solchen Situationen sind erfahrene Spieler sehr hilfreich, weil sie damit umgehen und Orientierung geben können.

Wie schätzen Sie die dritte Liga generell ein?

Die Liga ist sehr ausgeglichen, man kann eine Niederlagenserie und anschließend wieder einen positiven Lauf hinlegen. Das verdeutlichen einige Mannschaften in der laufenden Saison. Jedes Spiel ist eng.

Was bedeutet das konkret für Ihre Mannschaft?

Die dritte Liga bestraft kleine Fehler oder Unaufmerksamkeiten gnadenlos. Wie vorhin bereits erwähnt, müssen unsere jungen Spieler in die Fußstapfen beispielsweise eines Otschi Wriedt, Woo Jeong, Mert Yilmaz oder Lukas Mai treten. Es ist ein Drittel der Saison vorbei und wir stehen auf einem Abstiegsplatz. Die Tabelle lügt nicht, die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, war nicht zufriedenstellend - wohl wissend, dass wir mit großen personellen Problemen zu kämpfen haben. Der Weg führt nur über konsequentes und hartes Training auf dem Fußballplatz.