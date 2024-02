Die Rufe nach einer raschen Lösung werden immer lauter - doch Protagonist Martin Kind verweigert seinen Beitrag zur Entschärfung des Investorenstreits. Trotz der anhaltenden Proteste der Fans will der Geschäftsführer des Zweitligisten Hannover 96 sein Votum bei der Abstimmung des Profifußballs in keinem Fall offenlegen. Trotz dieser Haltung kommt Bewegung in die zuletzt festgefahrene Situation, die Deutsche Fußball Liga (DFL) wird aktiv. "Ich mache meine Wahl nicht öffentlich. Das lehne ich vollumfänglich ab, weil die Spielregel eine geheime Abstimmung war. Daran halte ich mich", sagte Kind dem NDR. Auch die von den Anhängern und zahlreichen Klubs geforderte Wiederholung der Abstimmung ist für den 79-Jährigen keine Option. "Ich lehne das ab", sagte der Unternehmer: "Wenn ein paar Szenen zukünftig Dinge nicht wollen, werfen sie Tennisbälle und verhindern das."