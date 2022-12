DFB und DFL:Da sind Hopfen und Bierhoff verloren

Aki Watzke moderiert in Doppelfunktion die Abschiede der Liga-Geschäftsführerin und des DFB-Managers und kündigt an, dass die Suche nach einem Bierhoff-Nachfolger dauern könnte - ein außergewöhnliches Angebot richtet er an den FC Bayern.

Von Andreas Liebmann

Man hätte in den zurückliegenden Tagen leicht den alten Haarspray-Werbespot nachstellen können mit Hans-Joachim Watzke, 63, es gäbe sogar passende Bilder dazu. Etwa so: Singapur, Testspielreise mit dem BVB - die Laune passt. Katar, WM-Fiasko mit dem DFB - der Blutdruck steigt. Frankfurt, Pressekonferenz für die DFL - der Kurs wird klar. Drei-Ämter-Aki auf großer Tournee ...

Vielleicht wäre das dem Ernst der aktuellen Krisenlage im deutschen Fußball nicht ganz angemessen, außerdem unterschlüge man damit weitere Posten, die Hans-Joachim "Aki" Watzke auch noch innehat, etwa den Vorsitz seines Heimatvereins SV Rot-Weiß Erlinghausen. Die Ämterhäufung ist zuletzt ein Thema gewesen, eines, auf das Watzke am Donnerstagmittag bei erwähnter Pressekonferenz selber einging - aber dazu später.

Der Geschäftsführer von Borussia Dortmund sitzt zurzeit jedenfalls an mehreren Schlüsselpositionen des deutschen Fußballs gleichzeitig, weshalb er nun - ebenfalls sehr gleichzeitig - entscheidend involviert war in die Trennungen von Donata Hopfen als Geschäftsführerin der Deutschen Fußball Liga, nach 340 Tagen; von Oliver Bierhoff als Manager des Deutschen Fußball-Bunds, nach 18 Jahren; und eben nicht von Bundestrainer Hansi Flick, der ja weitermachen soll auf dem Weg zur Heim-Europameisterschaft 2024.

Dieser letzte Punkt war von allen der übersichtlichste in der Medienrunde am Donnerstag. Denn beim Analysegespräch mit Flick über das deutsche Vorrunden-Aus am Vortag sei es "nicht eine Sekunde" um eine mögliche Ablösung des Bundestrainers gegangen, versicherte Watzke. Dieser Eindruck sei allenfalls dadurch entstanden, dass Flick in einigen Statements seiner persönlichen Enttäuschung Ausdruck verliehen habe. Der Austausch am Mittwoch sei "in einer sehr, sehr guten Atmosphäre" verlaufen, "konstruktiv, in die Tiefe gehend". Und auch wenn er keine Details preisgeben werde, so Watzke, und auch wenn man rund um das Nationalteam wohl "zwei, drei, vier, fünf Dinge ändern" werde: Dieses Gespräch habe ihm Hoffnung gegeben. Und "Kraft".

Die anderen Gespräche kratzten da wohl mehr an Watzkes Kraftreserven - die Trennungen hinterließen Spuren, versicherte er.

An einer Bierhoff-Nachfolge bis Weihnachten zweifelt Watzke

Bierhoffs Rücktritt hat er nicht unmittelbar zu verantworten, als DFB-Vize war er aber nun mal involviert. Und er habe dem 54-Jährigen seine Überzeugung mitgegeben, dass dessen Wirken mit jedem Tag, der nun verstreiche, weniger am Abschneiden in Katar gemessen werde. Namen möglicher Nachfolger von Matthias Sammer über Fredi Bobic bis zu Ralf Rangnick fielen nicht, und auch das Zeitfenster für die Suche blieb vage: Eine Lösung bis Weihnachten wäre zwar schön, findet Watzke, er zweifle aber daran, dass sie so schnell gefunden werde.

Watzke streifte diese Themen in seiner Pressekonferenz auch eher deshalb, weil der Deutsche Fußball-Bund mit Präsident Bernd Neuendorf in der Öffentlichkeit bislang eher spärlich Stellung bezogen hat - doch eigentlich saß er auf dem Podium unter dem Logo der DFL, dem Zusammenschluss von 36 deutschen Profiklubs, deren Aufsichtsrat Watzke vorsitzt. Und nebenbei, weil er der Überzeugung sei, dass es "nur einen deutschen Fußball" gebe und dieser nun quer durch alle Organisationen dringend "einen Schulterschluss" benötige auf dem Weg zur Heim-EM.

Eigentlich ging es trotzdem zuallererst um die vollzogene Trennung von Hopfen, die Gründe dafür und die weitere Zukunft. Und darum, dass vorerst - aber diese Namen waren längst keine Überraschung mehr - tatsächlich Freiburgs Finanzvorstand Oliver Leki, 49, und Eintracht Frankfurts Vize-Vorsitzender Axel Hellmann, 51, übergangsweise und gemeinsam bis Ende Juni die DFL leiten sollen. Eine Konstellation, die nicht frei von Fallstricken ist. Daher würden beide mit jenen Themen, die die "Integrität des Wettbewerbs" tangieren, nichts zu tun haben, sprich: Sie dürften keinen Einfluss nehmen auf Lizenzierung und Spielbetrieb. Das werde schriftlich festgehalten.

Dass man sich dennoch für dieses Duo entschieden habe, erklärte Watzke mit zwei drängenden Themen, die nicht warten könnten, bis ein Nachfolger für Hopfen gefunden und eingearbeitet ist. Da wäre zum einen die Auseinandersetzung mit dem Kartellamt, bei der es um die Umsetzung der deutschen 50+1-Regel geht, die Watzke weiterhin für gefährdet hält. Und zum anderen um den möglichen Einstieg eines Investors. Ein solcher, skizzierte der Aufsichtsratschef, müsste schon einen deutlichen Mehrwert bringen und nicht nur einmalige Einnahmen. Und die Rolle der DFL verstehe er hier vor allem darin, Handlungsoptionen für die Klubs aufzuzeigen - entscheiden müssten die 36 dann ohnehin selbst.

Unzufriedenheit mit der Auslandsvermarktung soll zur Trennung geführt haben

Diese Themen lagen schon bei Donata Hopfen ganz oben auf dem Schreibtisch, ebenso wie die Auslandsvermarktung der Bundesliga (siehe: Singapur), bei der Watzke größeres Potential sieht als im Inland. Die Vereine müssten daher dringend präsenter werden etwa in Asien, empfahl er. Die Unzufriedenheit der Vereine mit den Fortschritten in diesen Bereichen soll letztlich zur Trennung von Hopfen geführt haben.

Konkretere Gründe verriet Watzke nicht. Bei der Auswahl der fachfremden Geschäftsführerin habe er seine DFL-Funktion noch nicht innegehabt, führte er aus, womit er aber nicht sagen wolle, dass er den Zuschlag für die Digitalberaterin für falsch halte.

Er habe im Gegenteil sehr vertrauensvoll mit Hopfen zusammengearbeitet, zuletzt aber hätten beide Seiten festgestellt, dass die jeweiligen Vorstellungen auseinander liefen. Und er könne sich vorstellen, auch nach dem Interimsduo die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen.

Ausdrücklich bezog Watzke auch den FC Bayern München in den geforderten Schulterschluss ein. Der Rekordmeister war zuletzt auffallend still gewesen, Watzke aber versicherte, mehrmals etwa mit Oliver Kahn im engen Austausch gewesen zu sein, alles andere fände er "fahrlässig". Kurz vor der Pressekonferenz hatte Bayern-Präsident Herbert Hainer angekündigt, dass Vorstandschef Kahn sich künftig sehr aktiv in der DFL einbringen werde. Diesen Hinweis hätte er zwar nicht gebraucht, entgegnete Watzke, nehme ihn aber dankend an - und empfahl Kahn gleich, für einen Präsidiumsposten zu kandidieren: "Ich persönlich würde mich sehr darüber freuen."

Blieb die Sache mit der Ämterhäufung, die Watzke keinesfalls als Machtfülle interpretiert haben wollte. Um den DFB-Posten habe er sich ja nie beworben, dieser falle dem DFL-Aufsichtsratschef nun mal automatisch zu - und dann nehme er ihn auch ernst. Den Vorsitz beim SV Rot-Weiß Erlinghausen übrigens werde er demnächst abgeben. Nach 28 Jahren.