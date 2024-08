MSV Duisburg:Karawane durch die Regionalliga

An diesem Freitag spielt der MSV Duisburg gegen Eintracht Hohkeppel. Ein Pokalspiel ist das aber nicht. Im Mai ist der MSV erstmals in seiner Geschichte in die vierte Liga abgestiegen. Zum zweiten Heimspiel in der Regionalliga West empfangen die Duisburger am Abend nun diesen aufstrebenden Dorfklub aus dem Oberbergischen Land. Wer jedoch glaubt, in der stattlichen 31 500-Zuschauer-Arena würden sich zu diesem Anlass bloß ein paar Hundert Hartgesottene verlieren, der kennt die Fans des MSV nicht. Nachdem bereits zum ersten Viertliga-Heimspiel gegen Türkspor Dortmund 18 000 Zuschauer gekommen waren, rechnen sie auch gegen Hohkeppel mit einer großen Kulisse. Auf seinem historischen Tiefpunkt entfacht der Meidericher Spielverein eine ungeahnte Euphorie. Der Soziologe Michael Preetz erklärt: „Wenn ein Punkt null erreicht ist und alle das Gefühl haben, noch tiefer kann’s nicht gehen – dann setzt oft ein großer Solidarisierungseffekt ein.“

Zugegeben, Michael Preetz ist gar kein Soziologe. Der 56-Jährige war 17 Jahre Fußballprofi, davon zwei Jahre in Duisburg, und später 15 Jahre Fußballmanager bei Hertha BSC in Berlin. Im Januar ist der gebürtige Düsseldorfer als Geschäftsführer zum MSV zurückgekehrt, musste den sich längst abzeichnenden Drittliga-Abstieg mitansehen und deshalb im Sommer einen komplett neuen Kader für die vierte Liga zusammenstellen. Was er in einem damals von Trauer und Wut geprägten Umfeld so nicht hatte ahnen können, beschreibt er jetzt folgendermaßen: „Viele Menschen in Duisburg verspüren eine tiefe, unzerstörbare Liebe zum MSV und sind unfassbar eng mit ihrer Stadt und ihrem Verein verwurzelt.“

Der MSV hat seine ersten drei Spiele in der Regionalliga West alle gewonnen. Zum 1:0-Sieg beim FC Gütersloh reisten 6000 MSV-Fans mit, zum 5:0 gegen Türkspor Dortmund kamen 18 000, und auch beim 2:0-Sieg im benachbarten Oberhausen vor 14 000 Zuschauern waren der Duisburger Anhang in der Überzahl. Mehr als 40 000 Zuschauer in den ersten drei Saisonspielen hatte zuvor noch nie ein Neuling in der Regionalliga angelockt. „Man kann sich ganz gut vorstellen, wie die Zebrakarawane durch die Regionalliga zieht“, sagt Preetz. „Wenn wir erfolgreich bleiben, kann diese Anzahl mitreisender Fans zum Dauerzustand werden, und auf Schalke überlegen sie schon, ob sie mit ihrer zweiten Mannschaft Ende September in die große Arena umziehen, weil der MSV so viele Fans mitbringt.“

Preetz ist gerade ganz schön erleichtert. Noch im Januar bei seinem Dienstantritt hatte er nicht fest zusagen wollen, dass er auch im Falle des Abstiegs bleibt, aber dann ist ihm in Duisburg so viel Wohlwollen begegnet von Fans, Sponsoren und der Stadt, dass er die Orchestrierung des Neubeginns doch gerne übernommen hat. „Hier ist in jüngster Vergangenheit viel kaputtgegangen, aber ich hatte bei allen Begegnungen mit den Menschen immer das Gefühl, dass man noch viel bewegen kann.“

„Wir werden in jedem der noch verbleibenden 31 Spiele die gejagte Mannschaft sein“, ahnt Michael Preetz

Relevante Partner haben sich zum Sponsoring bekannt, die Stadt stundet dem MSV in dieser Saison die Stadionmiete, und zusammen mit dem neuen Trainer Dietmar Hirsch, 52, ebenfalls ein früherer MSV-Spieler, ist es Preetz gelungen, einen auf Anhieb recht gut funktionierenden Kader zusammenzustellen. 16 der bislang 18 eingesetzten Spieler sind erst seit wenigen Wochen beim MSV. „Die drei Siege sind erst mal nur eine Momentaufnahme, aber natürlich eine sehr positive“, sagt Preetz. „Wir haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber es hilft ungemein, wenn am Anfang gleich Ergebnisse erzielt werden.“

Preetz scheut sich nicht, die Arbeit der vorangegangenen Jahre beim MSV seit dem Abstieg aus der Bundesliga 2008 und seit dem Abstieg aus der zweiten Liga 2019 kritisch zu beurteilen. „Der MSV hatte in den vergangenen Jahren viele Spieler, die in ihren Karrieren zwar großartige Leistungen gezeigt haben, die in Duisburg dann aber schon deutlich über ihren Zenit hinaus waren.“ Über die Abstiegsmannschaft der vorigen Saison sagt er: „Dieser Kader war zu alt, zu langsam, zu wenig athletisch und hatte null Dynamik.“ Bei der Zusammenstellung des neuen Teams habe man auf die Altersstruktur geachtet. „Die individuelle Fitness jedes Spielers war unverhandelbar, und auch der Faktor Gier war ein wesentliches Thema“, sagt Preetz. „In Duisburg bewegen wir uns in einem Umfeld, in dem die Menschen für ihr Geld hart arbeiten müssen, und das wollten wir in die neue Mannschaft transportieren.“

Detailansicht öffnen Sieht aus wie eine Aufstiegsfeier, ist aber nur ein Sieg im dritten Saisonspiel. (Foto: K. Hoeft/frontalvision.com/Imago)

Alle Spieler waren ablösefrei. „Der MSV ist durch die vielen Jahre in der dritten Liga wirtschaftlich arg gebeutelt“, sagt Preetz, „und man kann sicher sagen, dass hier niemand spielt, weil wir ihm viel mehr Geld bezahlen als woanders, sondern weil die Spieler hier etwas erreichen wollen, weil sie daran glauben, mit diesem Verein in höhere Gefilde vorstoßen zu können.“ Preetz hat bei allen Gesprächen im Sommer gespürt, dass der Name MSV Duisburg immer noch zieht: „Die Größe, die Tradition, die Wucht und die Ausstattung des MSV waren schon hilfreich bei der Zusammenstellung des Kaders.“

Alle neuen Spieler kamen aus der dritten und der vierten Liga, Torwart Maximilian Braune und Innenverteidiger Tobias Fleckstein sind die Einzigen, die schon vor der Saison beim MSV waren. „Die neuen Spieler haben neues Interesse geweckt“, sagt Preetz, „die Menschen in Duisburg haben mitbekommen, dass sich etwas verändert, und sind neugierig geworden.“ Unterdessen hat auch die Abwahl des langjährigen und weitgehend erfolglosen Präsidenten Ingo Wald bei einigen der skeptischen Fans Erleichterung ausgelöst, so entstand das Gefühl eines kompletten Neubeginns. Über dem Haupteingang der Arena steht „MSVereint“ – das Motto der Stunde null.

Die Mannschaft aber muss jetzt auch liefern. „Definitiv!“, sagt Preetz. Am Ziel des sofortigen Wiederaufstiegs will er keinerlei Zweifel aufkommen lassen. „Wir werden in jedem der noch verbleibenden 31 Spiele die gejagte Mannschaft sein.“ Diese Rolle müsse die Mannschaft annehmen, das sei eine außergewöhnliche Situation, sagt Preetz: „Es gibt im deutschen Fußball eigentlich nur eine Mannschaft, die es gewohnt ist, jedes Spiel mit so einer Prämisse zu bestreiten: die großen Bayern.“