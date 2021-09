Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Männer hat sich unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick in der Fifa-Weltrangliste um zwei Plätze von Rang 16 auf 14 verbessert. Das geht aus dem am Donnerstag vom Weltverband Fifa veröffentlichten Ranking hervor. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bunds hatte mit Flick als Nachfolger von Joachim Löw im September drei WM-Qualifikationsspiele gewonnen und war ohne Gegentor geblieben. Spitzenreiter bleibt Belgien vor Brasilien. Nach Fifa-Angaben fanden in der ersten Septemberhälfte 152 Qualifikationsspiele für die WM 2022 in Katar und 25 Freundschaftsspiele statt.