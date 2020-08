Die Spiele im DFB-Pokal können vor Zuschauern ausgetragen werden. Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beschloss am Montag die dafür erforderlichen Ergänzungen in den Durchführungsbestimmungen zur Spielordnung, die auch für die dritte Liga und die Frauen-Bundesliga gelten. Die endgültige Zulassung und die Zahl der Zuschauer richten sich nach den regionalen Verfügungslagen und müssen von jedem Klub mit den zuständigen Gesundheitsbehörden individuell abgestimmt werden. Somit könnten einige Spiele in der ersten Pokalrunde am zweiten September-Wochenende mit Publikum stattfinden, während andere Partien vor leeren Rängen ausgetragen werden müssen. Definitiv keinen Zugang erhalten bis zum Jahresende Fans des jeweiligen Gastvereins.