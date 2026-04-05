Rekordsieger VfL Wolfsburg hat eine Blamage gerade noch abgewendet und ist dank Torhüterin Stina Johannes ins Endspiel des DFB-Pokals der Frauen eingezogen. Drei Tage nach dem Aus in der Champions League in Lyon setzte sich das ideenlose Team von Trainer Stephan Lerch im Halbfinale beim Bundesliga-Schlusslicht Carl Zeiss Jena nach 120 torlosen Minuten mit 5:4 im Elfmeterschießen durch. Nun winkt das Traumfinale: Am Montag (15.30 Uhr, Sky) spielen der FC Bayern und die SGS Essen den zweiten Teilnehmer aus. Damit haben die Wolfsburgerinnen ihre letzte Titelchance in dieser Saison gewahrt

Johannes parierte die letzten beiden Versuche des Außenseiters und bewahrte den Favoriten damit vor dem Aus. Nachdem Lineth Beerensteyn vergeben hatte, war Jena der Sensation bereits nah, doch die 18-jährige Fiona Gaißer verschoss den Elfmeter zum Finale – bevor Smilla Vallotto den Schlusspunkt setzte. Nach dem kräftezehrenden 1:4 nach Verlängerung in der Königsklasse bei OL Lyonnes verhinderten Wolfsburgerinnen den nächsten Dämpfer nur mit viel Glück. Im Vorjahr war der VfL bereits im Viertelfinale an der TSG Hoffenheim gescheitert. Zuvor hatte der Bundesligist zehnmal nacheinander den Titel gewonnen.

Beim klaren Außenseiter rannte Wolfsburg oft vergeblich an. Jena beschränkte sich fast ausschließlich auf die Defensive. Ohne die verletzt fehlende Alexandra Popp fehlte im Angriffsdrittel die zündende Idee – wie auch die laute Ansprache auf dem Platz. „Wir hoffen natürlich, dass es zum Pokalfinale reicht, aber das entscheidet die Wade selbst“, sagte Popp in der ARD. „Es wäre ein Träumchen, am Ende mit dem Pokal in der Hand diesen Verein verlassen zu können.“

An einem Final-Duell am 14. Mai in Köln zwischen den beiden Schwergewichten Wolfsburg und München besteht ob der bayerischen Dominanz kaum noch Zweifel. In der Liga können die Bayern, die den Pokal im vergangenen Jahr gewannen und damit das Double holten, die erfolgreiche Titelverteidigung bereits mit einem Sieg im nächsten Spiel bei Union Berlin (22. April) perfekt machen.