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DFB-PokalHamburger Oberligist empfängt Borussia Dortmund im Volkspark

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Der Oberligist Hamburg-Eimsbütteler-Ballspiel-Club trägt seine Erstrundenpartie im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund im Volksparkstadion aus. Da der heimische Professor-Reinmüller-Platz mit seiner Kapazität von 2500 Zuschauern nicht die Sicherheitsauflagen des DFB erfüllt, weicht der Hamburger Pokalsieger in die Spielstätte des Hamburger SV aus. Darauf hat sich der Klub aus dem Stadtteil Eimsbüttel mit dem Bundesligisten geeinigt. Aufgrund des Supercups der Dortmunder gegen Meister und Pokalsieger FC Bayern München am 22. August wird die Partie mit dem HEBC nicht wie üblich am Wochenende vor dem Bundesliga-Start ausgetragen, sondern am 1. oder 2. September. Die genaue Terminierung steht noch aus.

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