Das EM-Jahr 2025 beginnt für die deutschen Fußballerinnen gleich mit einem Kracher: Am 21. Februar tritt die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück zum Start in die Nations League in den Niederlanden an. Vier Tage später folgt das Heimspiel gegen die Österreicherinnen.

Im Frühjahr geht es mit dem Gastspiel in Schottland weiter, gleich danach steigt das Rückspiel (4. und 8. April). Am 30. Mai ist dann das Oranje-Team in Deutschland zu Gast, ehe am 3. Juni das Finale der Gruppe A1 in Österreich steigt. Die genauen Anstoßzeiten und Spielorte werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Die Nations League dient den DFB-Frauen auch zur Einstimmung auf die EM in der Schweiz (2. bis 27. Juli 2025). Nur die jeweils besten beiden Teams der vier A-Gruppen halten zudem sicher die Liga für die „European Qualifiers“ zur WM 2027 in Brasilien.

Das Halbfinale der Gruppensieger steigt Ende Oktober. Finale und Spiel um Platz drei werden zwischen dem 26. November und 2. Dezember ausgetragen, alle K.o.-Duelle laufen in einem neuen Modus mit Hin- und Rückspielen ab. In diesem Jahr bestreitet die deutsche Auswahl noch zwei Testspiele in der Schweiz (29. November) und in Bochum gegen Italien (2. Dezember).