DFB-Frauen gegen die Schweiz:Mit gutem Gefühl

Von Anna Dreher

Ein bisschen wirkte es fast, als sei ihr dieser Treffer etwas unangenehm. Klara Bühl jubelte kaum, das übernahmen dann einfach ihre Mitspielerinnen. 67 Minuten waren vorbei, als sich eigentlich Lea Schüller in die Liste der Torschützinnen eintragen wollte. Aber ihr Schuss landete am linken Pfosten - von wo der Ball abprallte, geradewegs auf Bühl zu, die gar nicht anders konnte, als ihren Fuß hinzuhalten. Es war ihr drittes Tor im Länderspiel gegen die Schweiz, das die 21-Jährige mit zwei weiteren Treffern und einer Vorlage entscheidend geprägt hatte und das 7:0 (2:0) endete.

Im einzigen Test vor der am 6. Juli beginnenden Europameisterschaft in England hatte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nicht mehr experimentieren, sondern die Umsetzung der in den vergangenen Wochen erarbeiteten Inhalte sehen wollen. "Insgesamt haben wir Vieles von dem gezeigt, was sich im Training angedeutet hat", sagte sie. "Was das Team aktuell auszeichnet, ist die Frische, die wir haben." Bisweilen fehlte es an Präzision. Aber Dynamik, Spielfreude, Kreativität, Selbstbewusstsein - alles von der Bundestrainerin geforderte Elemente - waren da, wenn auch gegen überfordert wirkende Gegnerinnen. Dieser Mix sorgte zwei Wochen vor der Auftaktpartie gegen Dänemark für ein gutes Gefühl. "Das tut super gut, so ein Spiel gibt uns Selbstvertrauen und zeigt uns, wir sind auf dem richtigen Weg", sagte Bühl beim ZDF.

Vor knapp 6000 Zuschauern in Erfurt gelang den DFB-Frauen viel, den Schweizerinnen wenig. "Deutschland war klar besser und sie haben uns für jeden Fehler bestraft", sagte der Schweizer Trainer Nils Nielsen. Die beide für den FC Bayern München spielenden Bühl und Lina Magull bildeten in der ersten Halbzeit das Erfolgsduo. In der 6. Minute passte Magull den Ball von rechts quer rüber zu Bühl, die zwar die Beine von Torhüterin Gaëlle Thalmann anschoss, der Ball aber landete trotzdem hinter der Linie zum 1:0. Während die Schweizerinnen sich kaum dem deutschen Strafraum näherten, geschweige denn zu Chancen kamen, boten sich den Deutschen diverse Gelegenheiten - doch erst in der 41. Minute wussten sie die nächste zu nutzen. Diesmal war Bühl Vorlagengeberin für Magull: Pass von links in den Strafraum, Magull rutschte energisch und mit dem entscheidenden Vorsprung auf Eseosa Aigbogun zum 2:0 aus kurzer Distanz hinein.

Die von Voss-Tecklenburg gewählte Start-Formation funktionierte und dürfte überwiegend auch der Wunschelf für den EM-Auftakt entsprechen. Ein bisschen testete die Bundestrainerin dennoch: In der 58. Minute kam Lena Lattwein für Däbritz, Linda Dallmann für Magull und Nicole Anyomi für Giulia Gwinn als rechte Verteidigerin. Und wo alles auch mit veränderter Aufstellung so schön flüssig lief und die Schweizerinnen sich weiter äußerst schwer taten, ins Spiel zu finden, versuchte Bühl es in der 61. Minute völlig freistehend noch aus der Distanz: Von der linken Strafraumgrenze schlenzte sie den Ball über den Pfosten zum 3:0 ins Netz.

Voss-Tecklenburg gab weiteren Spielerinnen die Möglichkeit, sich einzuspielen. Für Bühl kam Jule Brand, für Lena Oberdorf kam Sydney Lohmann (73. Minute), die zuletzt an Corona erkrankte Alexandra Popp kam in der 78. Minute für Schüller auf den Platz. Und die Wechsel sollten sich auszahlen und weiter Selbstvertrauen geben: Das 5:0 erzielte Dallmann (81.), das 6:0 Brand (89.), das 7:0 Lohmann (90.+5). "Welchen Wert das hat, wird sich zeigen", sagte Voss-Tecklenburg. "Aber da war viel Energie drin und genau das wollen wir mitnehmen."