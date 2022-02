Nationalspielerin Nicole Anyomi:Mit viel Speed und einer Botschaft

Von Anna Dreher

Motivationsrufe hallten durch das Stadion im englischen Norwich, beide Teams standen bereit für das Länderspiel, die kanadischen Fußballerinnen in roten Trikots, die deutschen in schwarz-weißen. Anpfiff - Klara Bühl sprintete los in die gegnerische Hälfte, wie sie es gewohnt ist. Nur war sie diesmal die Einzige, was sie nach fünf, sechs Metern realisierte. Alle anderen um sie herum hatten sich zum Zeichen gegen Rassismus auf den Rasen gekniet. Während Bühl ihren Lauf abrupt stoppte und sich ebenfalls hinkniete, rang Kapitänin Lina Magull um Contenance, Laura Freigang grinste, Nicole Anyomi konnte ein Lächeln gerade so unterdrücken. Vor allem aber war Anyomi froh, dass eine solche Szene überhaupt entstehen konnte, weil einer wichtigen Geste Raum gegeben wurde. Und sie war froh, all das auf dem Platz mitzuerleben.

Dass sie zum Kreis der deutschen Nationalmannschaft gehört, ist für die 22-Jährige auch aus einem gesellschaftspolitischen Grund relevant. Ihre Eltern stammen aus Ghana und Togo, für Anyomi hat ein Kniefall wie jener vor dem Kanada-Spiel eine ganz persönliche Bedeutung. Wenige Tage nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizisten in den USA jubelte sie im Juni 2020 nach ihrem Tor im Pokalviertelfinale gegen Potsdam nicht - sondern zeigte als Erste in der Frauen-Bundesliga diese Geste gegen Rassismus.

"Für mich ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil ich immer wieder im Alltag damit konfrontiert wurde. Und als Nationalspielerin habe ich viel mehr Reichweite", sagte Anyomi am Montag. Sie wolle ihren Mitspielerinnen und anderen vermitteln, wie sich das anfühle: "Ich hatte Glück, dass ich nicht so schlimmen Rassismus erlebt habe wie andere, das kenne ich von meinen Freunden." Dass sich Menschen von ihr in der Bahn und im Bus wegsetzen oder sie komisch angeschaut werde, so etwas habe sie aber durchaus schon erlebt.

Anyomi zeigt, wie dynamisch und wendig sie sich in der Offensive bewegen kann

Es sind auch diese Erfahrungen, die Anyomi früh zu einer reflektierten Sportlerin wachsen ließen. Für das deutsche Nationalteam macht sie das umso wertvoller. Beim Auftaktspiel des Arnold Clark Cup gegen Spanien (1:1) war sie in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden, in der zweiten Partie am Sonntagabend gegen Kanada (0:1) spielte sie von Beginn an. Anyomi profitiert davon, dass bei diesem Vorbereitungsturnier zur Europameisterschaft in England (6. bis 31. Juli), das für die deutsche Frauen-Auswahl so wichtig ist, andere arrivierte Spielerinnen fehlen. Verletzt oder aufgrund einer Covid-19-Infektion können etwa Regisseurin Dzsenifer Marozsán, Melanie Leupolz, Alexandra Popp und Svenja Huth nicht dabei sein. Insgesamt meldeten sich 14 Spielerinnen bei Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ab.

Detailansicht öffnen Die Bundestrainerin hat genug Themen, an denen sie mit dem Nationalteam hinsichtlich der EM im Juli arbeiten kann. Sorgen um nachkommende Talente muss sie sich aktuell aber keine machen. (Foto: Richard Lee/Shutterstock/imago)

Gegen starke Gegner wie Spanien um Weltfußballerin Alexia Putellas, Olympiasieger Kanada und zum Abschluss am Mittwoch (20.30 Uhr, zdf.de) gegen WM-Halbfinalist England können sich verstärkt Spielerinnen zeigen, die ansonsten wenig oder gar keine Einsatzzeit bekommen hätten. Anyomi ist eine von ihnen - und sie dürfte ihre Stellung bereits verbessert haben, mit ihrer Leistung stach sie deutlich heraus. "Sie ist ein Gewinn für uns", sagte Voss-Tecklenburg nach der Partie gegen Kanada: "Sie hat in vielen Szenen gezeigt, wie viel Speed sie hat, wie sie dem Gegner weh tun kann, wie viele gute Entscheidungen sie treffen kann." Auch andere junge Spielerinnen wie Jana Feldkamp, Jule Brand oder Sophia Kleinherne hatten der 54-Jährigen mit ihrem Auftreten gut gefallen: "Aber für mich war heute Nicole Anyomi sehr auffällig, und das hat mich gefreut."

Gegen die Kanadierinnen fehlte es dem DFB-Team zwar an Struktur, Ruhe und Präzision. Dennoch konnten die Deutschen, wie gegen die Spanierinnen, auf international hohem Niveau mithalten. Das reicht für eine erfolgreiche EM nicht aus, aber es ist durchaus eine Erkenntnis angesichts der dezimierten, nicht eingespielten Formation - und nach einer Reihe von Partien, in denen die deutschen Nationalspielerinnen zuvor nicht gefordert worden waren. Anyomi zeigte, wie dynamisch und wendig sie sich in der Offensive bewegen kann. Noch dazu trat sie robust auf, alles andere als zurückhaltend. Sie hatte Ideen und ließ sich in ihrem erst vierten Länderspiel auch dank ihrer Schnelligkeit auf der Außenbahn schwer aufhalten. Ihr Fazit lautete: "Ich kann noch mehr machen, es steckt mehr in mir drin."

Dabei hatte Anyomi zuletzt lange mit einer Knieverletzung zu kämpfen. Mit 16 Jahren hatte die gebürtige Krefelderin ihr Bundesligadebüt gegeben, für die SGS aus Essen, wo sie einst aufs Sportinternat ging. Doch als sie dann vergangenen Sommer zu Eintracht Frankfurt wechselte, musste sie langsam machen. Für die DFB-Auswahl wurde sie erstmals im Oktober 2020 nominiert, anschließend kam sie mehrere Monate nicht in Frage - bis jetzt. "Ich war ein Jahr raus und von der Einladung überrascht", sagte Anyomi am Montag: "Aber da sieht man, dass es schnell gehen kann, wenn man seine Leistung bringt." Für sie ist die EM ein großes Ziel - nicht nur aus sportlichen Gründen.