Die deutschen Fußball-Frauen stehen vor einem intensiven Länderspieljahr. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sagte, es seien elf Spiele vorgesehen. "Im ersten Halbjahr gibt es sechs Testspiele gegen anspruchsvolle Gegnerinnen. Im zweiten Halbjahr stehen vier WM-Qualifikationsspiele sowie ein weiterer Test auf dem Plan." Das Länderspieljahr wird am 21. Februar mit einer Partie gegen Belgien in Aachen sowie am 24. Februar in Venlo gegen Europameister Niederlande eröffnet. Wegen der verpassten Olympia-Qualifikation wird es für die DFB-Frauen zunächst nur Testbegegnungen geben.