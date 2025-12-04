Zum Hauptinhalt springen

DFBEklat um die neue Frauen-Bundesliga

Lesezeit: 4 Min.

Frankfurts Axel Hellmann und Bayerns Jan-Christian Dreesen wollen den DFB im neuen Ligaverband nicht dabei haben.
Frankfurts Axel Hellmann und Bayerns Jan-Christian Dreesen wollen den DFB im neuen Ligaverband nicht dabei haben. (Foto: Jürgen Kessler/dpa)

Nur einen Tag nach der Vergabe der EM 2029 an Deutschland knallt es im deutschen Fußball: Die Profiklubs beschließen, den neuen Ligaverband ohne den DFB zu gründen. Klubvertreter sind vom Verband „enttäuscht“.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Ungemein erleichtert wirkte Bernd Neuendorf, als er am frühen Mittwochabend in Nyon in der Zentrale von Europas Fußball-Union (Uefa) auf die Bühne trat. Da konnte sich der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes als Sieger fühlen, weil der Kampf um die Ausrichtung der Frauen-EM 2029 erfolgreich gewesen war – und das sogar unerwartet souverän. Deutschland 15, Schweden/Dänemark 2, Polen 0, das war das amtliche Ergebnis. Der Vorstand der Uefa hatte sich wohl nahezu geschlossen dafür entschieden, dem zentralen inhaltlichen Argument der DFB-Werber zu folgen: einer EM in großen Stadien von München bis Dortmund – und insbesondere der Aussicht auf ein finanziell erfolgreiches Turnier.

Zur SZ-Startseite

Ausgliederung der Fußball-Bundesliga
:Die Frauen sind jetzt Chefsache

Nach dem grundsätzlichen Ja des Deutschen Fußball-Bundes zur Ausgliederung der Frauen-Bundesliga sind noch einige Fragen offen – es geht ums Geld und um zentrale Posten.

Von Anna Dreher

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite