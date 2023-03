Dzsenifer Marozsán:Die Regisseurin verabschiedet sich

Von Anna Dreher und Frank Hellmann

Mit erst 30 Jahren hat Dzsenifer Marozsán ihren Rücktritt aus dem deutschen Nationalteam verkündet. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss bei der Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) auf die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon verzichten, die als eine der weltweit besten Fußballerinnen gilt.

Mit dem Gedanken hatte sich Marozsán schon länger beschäftigt - und ihren Entschluss dann vor einem Monat dem Trainerteam der DFB-Auswahl mitgeteilt. Vor allem für Voss-Tecklenburg dürfte die Nachricht wie aus dem Nichts gekommen sein. Die 55-Jährige schätzt die technisch hochbegabte Spielmacherin sehr, fußballerisch wie menschlich. "Sie war sprachlos, aber sie hat meine Entscheidung respektiert", erzählt Marozsán. "Im ersten Moment fehlten ihr wirklich die Worte, deswegen bot ich ihr an, eine Woche später noch mal zu telefonieren."

Inzwischen hatte Voss-Tecklenburg Zeit, den Rücktritt der früheren Kapitänin zu verarbeiten und in einer Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ihren Respekt für die Entscheidung auszudrücken. "Sie ist eine großartige Persönlichkeit und überragende Fußballerin, die unglaublich viel für den deutschen Fußball geleistet hat", sagt die Bundestrainerin. Marozsán habe als Führungsspielerin und Identifikationsfigur großen Anteil an den Erfolgen des Nationalteams gehabt.

Immer wieder verpasste Marozsán Turniere aufgrund von Verletzungen

Vielleicht hätte sich Marozsán noch mehr Einsätze für die Auswahl zugetraut, wenn ihre Pläne nicht vor bald einem Jahr wieder einmal durcheinander gewirbelt worden wären, was ihr viel Zeit zum Nachdenken brachte. Im April 2022 verloren die DFB-Frauen in der WM-Qualifikation 2:3 gegen Serbien. Diese Niederlage war ohnehin schon ein Debakel, für Marozsán brachte sie ein ganz persönliches Drama mit sich: Sie erlitt einen Kreuzbandriss, der erst drei Wochen später durch einen Spezialisten in Lyon erkannt wurde. Anfang Mai wurde sie operiert. Das Champions-League-Finale mit Lyon gegen den FC Barcelona sowie die Europameisterschaft in England waren für sie damit gelaufen.

Das Finale im ausverkauften Londoner Wembley-Stadion ihrer Mitspielerinnen gegen England konnte Marozsán nur als Zuschauerin erleben. Doch im Gegensatz zu früher verspürte sie keinen Wehmut, sie erlebte sich schlichtweg als Fan. "Die verpasste EM in England war eines von vielen Zeichen", sagt Marozsán, die zusätzliche Einsätze für das Nationalteam für inzwischen als zu belastend empfindet: "Ich bin zwar im Verein wieder gut dabei, aber das Knie ist nicht mehr das alte - ich muss enorm viel arbeiten, damit ich alle Trainingseinheiten und Spiele absolvieren kann." Im November 2022 kehrte sie im Klub zurück, auf den DFB-Lehrgang im Februar verzichtete sie.

Detailansicht öffnen 19. August 2016, Maracanã-Stadion Rio de Janeiro: Im Finale der Olympischen Spiele gegen Schweden erzielt Dzsenifer Marozsán (2.v.l.) eines der wichtigsten Tore ihrer Karriere. (Foto: Rene Schulz/Imago)

Immer wieder verpasste Marozsán in ihren mehr als zwölf Jahren als Nationalspielerin Turniere aufgrund von Verletzungen, das betraf vor allem Weltmeisterschaften. Seit der U15 durchlief sie alle Auswahlen, am 28. Oktober 2010 debütierte sie mit 18 Jahren für das A-Nationalteam. Die damalige Bundestrainerin Silvia Neid setzte die U20-Weltmeisterin auf die erweiterte Kaderliste für die WM in Deutschland 2011. Im Mai erlitt Marozsán jedoch im Training einen Innenbandriss im rechten Knie und verpasste das Großereignis. 2015 in Kanada knickte sie auf Kunstrasen vor der Auftaktpartie um und verletzte sich am Sprunggelenk.

Im Sommer 2018 erlitt Marozsán eine beidseitige Lungenembolie, eine für sie äußerst einschneidende Erfahrung. "Ich hatte Todesängste", erzählt Marozsán. "Das hat schon mein Leben sehr verändert, denn seitdem sehe ich die Dinge viel entspannter und mache mir keinen so großen emotionalen Stress mehr wie noch vor der Erkrankung." Erst nach dreimonatiger Therapie konnte sie damals ihre Karriere fortsetzen, gab Mitte Oktober ihr Comeback, holte in dieser Saison mit Lyon das Triple und wurde zu Frankreichs Fußballerin des Jahres 2019 gewählt.

Bei der anschließenden WM in ihrer Wahlheimat brach sie sich im ersten Spiel gegen China nach einem Tritt einen Zeh und fiel bis zum Achtelfinale aus. Das Turnier war im Viertelfinale für die DFB-Frauen dann aber ohnehin vorbei. 2023 hätte diese Unglücksserie entweder unterbrochen werden können - oder wäre fortgesetzt worden. "Ich will nicht sagen, dass ich Angst hätte, mich jetzt wieder zu verletzten", meint Marozsán dazu. "Aber natürlich sind diese Erlebnisse ein Teil meiner persönlichen Geschichte und daher präsent bei mir."

"Dzsenifer Marozsán kann man nicht ersetzen", sagt die Bundestrainerin während der WM 2019

Zwei Turniere prägte die in Budapest geborene und in Saarbrücken aufgewachsene Marozsán dafür umso mehr. Bei der EM 2013 in Schweden war sie Stammspielerin. Mit ihrem Siegtreffer zum 1:0 brachte Marozsán die DFB-Frauen ins Finale, das Deutschland ebenfalls gewann und damit zum achten und bislang letzten Mal den kontinentalen Titel holte. Beim Finale der Olympischen Spiele 2016 traf sie im Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro mit einem Traumtor zur 1:0-Führung und leitete mit einem Pfostenschuss das Eigentor der Schwedin Linda Sembrant ein.

Im Mittelfeld war Marozsán stets unangefochten. Unter Silvia Neid, Steffi Jones, Horst Hrubesch und Martina Voss-Tecklenburg war sie im deutschen Kader lange die technisch und fußballerisch Beste, die das Spiel mit ihrer Übersicht und Kreativität prägte. Als sie 2019 ausfiel, wurde das Team von dieser Nachricht spürbar durcheinandergebracht, Voss-Tecklenburg sagte damals: "Dzsenifer Marozsán kann man nicht ersetzen. Das funktioniert nicht, weil sie besondere Eigenschaften und Fähigkeiten hat."

So sehr das noch immer zutreffen mag: Nicht zuletzt die Europameisterschaft vergangenen Sommer zeigte, dass das Mittelfeld auch mit Spielerinnen wie Lina Magull, Sara Däbritz und Lena Oberdorf bestens aufgestellt ist. Beim kommenden Lehrgang aber wird die Zentrale des deutschen Teams noch einmal mit Marozsán besetzt sein. An Karfreitag trifft Deutschland in Sittard auf die Niederlande, bevor es am 11. April im Nürnberger Max-Morlock-Stadion gegen Brasilien geht. Es wird das letzte Länderspiel vor der WM sein - und das letzte von Dzsenifer Marozsán.