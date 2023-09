Bundestrainer Hansi Flick:Radikal unter dem Druck des Jobverlusts

Von Javier Cáceres und Christof Kneer, Wolfsburg

Der Weg vom Teamhotel der deutschen Nationalmannschaft in Wolfsburg zum "Nutzfahrzeugpavillon" ist nicht weit, ein Fünf-Minuten-Spaziergang vielleicht, durch eine aseptisch anmutende Landschaft namens "Autowelt". Als Bundestrainer Hansi Flick ihn am Freitagmittag ablief - umschwärmt von sportlich elegant gekleideten Mitgliedern der Sicherheitsarmee des örtlichen Autoherstellers -, wirkte er noch gelöst und gelassen. Doch das wich einer Form von Anspannung, die ihn in einen stockenden Redefluss verfallen ließ, als er einem mit Reportern vollbesetzten Saal gegenübersaß. Wobei man Flick zugutehalten muss, dass das, was er zu verkünden hatte, einen Eingriff in die Statik der Nationalelf bedeutete, der einem nicht so leicht über die Lippen kommt.