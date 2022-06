Von Christof Kneer, München

Irgendwann kam dann doch noch der Anruf, mit dem sie gar nicht mehr gerechnet hatten. Der FC Bayern war am Telefon und wollte jetzt mal wissen, wie das so aussieht mit Antonio Rüdiger und der Zukunft. Die Münchner waren in der Champions League gerade gegen eine Mannschaft namens Villarreal ausgeschieden, und da hielten sie es offenbar für eine einleuchtende Idee, jetzt doch mal ein paar Optionen zu prüfen, die man zuvor für nicht sehr prüfenswert erachtet hatte. Von Antonio Rüdiger hatten sie zuvor nur gehört, dass er angeblich absurde Gehaltszahlen aufrufe - also hatten sie übers Eck lose Kontakt gehalten, aber die Dinge nicht forciert.

Antonio Rüdiger, 29, ist ein emotionaler, mitunter zu Euphorie neigender Typ, aber es hat ihn nicht vor Begeisterung umgehauen, als der große FC Bayern sich nach dem Villarreal-Spiel plötzlich näher nach ihm erkundigte. Von Rüdigers Vertretern empfingen die Bayern und ihr Sportchef Hasan Salihamidzic die nüchterne Nachricht, dass der Spieler sich bereits mit Real Madrid verabredet habe und der Wechsel "zu 95 Prozent" vollzogen sei. Die Münchner haben dann wieder aufgelegt.

Zwei Spiele hat die deutsche Nationalmannschaf im aktuellen Nations-League-Wettbewerb bestritten, noch laufen die unterschiedlichsten Testreihen, aber auf eine Erkenntnis haben sich die Beobachter nach den Partien in Italien (1:1) und gegen England (1:1) bereits geeinigt: Bundestrainer Hansi Flick wird seine WM-Elf auf einer Achse erbauen, die beim Torwart Manuel Neuer beginnt, sich über den Verteidiger Antonio Rüdiger fortsetzt und bei den Mittelfeldspielern Joshua Kimmich und Thomas Müller vorläufig endet. Eine komplett bayerische Achse hätte das sein können. Der Abwehrchef Antonio Rüdiger spielt künftig aber für Real Madrid.

Pep Guardiola rief damals empört: Stop Rudeger!

Das Erstaunliche an diesem Fall ist nicht nur, dass die Münchner sich erst um einen ablösefreien deutschen Nationalspieler gekümmert haben, als es zu spät war. Schon recht erstaunlich ist auch, mit welcher Selbstverständlichkeit Antonio Rüdiger inzwischen als einer der weltweit führenden Verteidigungsexperten gehandelt wird. Es war ein langer Weg, Rüdiger kommt von weit her. Er kommt aus einer Zeit, als sie beim FC Bayern schon einmal über ihn diskutiert haben, der Sportchef hieß damals noch Matthias Sammer. Der zuständige Trainer Pep Guardiola hat sich daraufhin ein paar Videosequenzen vom damals noch sehr jungen Verteidiger des VfB Stuttgart kommen lassen, und es gibt Leute, die sich gut erinnern, wie empört Guardiola anschließend über die Flure rannte. "Stop Rudeger!" soll er gerufen haben, beendet sofort dieses Transfer-Projekt!

Detailansicht öffnen Antonio Rüdiger stellt sich auch den besten Stürmer der Welt - hier: Englands Harry Kane (links) - erfolgreich in den Weg. (Foto: Wolfgang Zink/Sportfoto Zink / Imago)

Man kann also sagen, dass der FC Bayern bei Antonio Rüdiger einmal viel zu früh dran war und einmal deutlich zu spät.

Die Jahre dazwischen hat Rüdiger für eine geradezu vorbildliche Laufbahn genutzt. Vorbildlich, weil seine Spielweise zwar mitunter wild und enthusiastisch wirkte, aber seine Karriere dennoch keine spektakulären Ausschläge enthielt. Antonio Rüdiger wurde nicht plötzlich über Nacht sehr viel besser, um dann wieder zurückzufallen. Es ging Kopfball für Kopfball, Grätsche für Grätsche, Trainingseinheit für Trainingseinheit und Station für Station aufwärts. Italienische Trainer in Rom und Chelsea haben ihn italienische Verteidigungskunst gelehrt und das manchmal Ungebändigte in seinem Spiel so zurückgeschnitten, dass seine Leidenschaft einem disziplinierten Abwehrspiel nicht mehr widersprach. Thomas Tuchel, sein Lieblingstrainer, hat ihn beim FC Chelsea dann vollends zu einem stabilen Wettkämpfer ausgebaut.

Rüdiger sei "dermaßen heiß" auf die anstehende Fußball-WM, sagt ein langjähriger Begleiter, ständig rede er von diesem Turnier. Es gab Zeiten, da wäre Rüdigers Entflammbarkeit ein zwiespältiges Vergnügen für seine Trainer und Mitspieler gewesen, weil sie in solchen Momenten nie genau wussten, ob sein Engagement nicht plötzlich in Über-Engagement ausartet und er im Überschwang den Ball verliert. Aber seine Erfolge - der Champions-League-Sieg mit Chelsea, die Anerkennung von Tuchel und der Öffentlichkeit - haben sein Spiel vom größten Rechtfertigungsdruck befreit. Rüdiger weiß jetzt, dass er sich auch mal einen Fehler erlauben dürfte, ohne gleich angezweifelt zu werden, und seit er das weiß, macht er fast keinen Fehler mehr.

Für Flick ist Rüdiger im DFB-Team das, was Alaba für ihn beim FC Bayern war

In der Nationalelf stellt sich inzwischen nur noch die Frage, wer neben Rüdiger verteidigt, ob Niklas Süle oder Nico Schlotterbeck oder beide, sein Platz ist auch nach dem Trainerwechsel ungefährdet. Schon Jogi Löw war ein großer Rüdiger-Fan, er hat das Potenzial des Spielers schon durchschaut, als man sich fast noch dafür rechtfertigen musste, ein Rüdiger-Fan zu sein. Rüdiger ist Löw bis heute dankbar, weil der in regelmäßigen Telefonaten auch dann noch seine Unterstützung übermittelte, als Rüdiger bei Chelseas Ex-Trainer Frank Lampard auf der Tribüne saß. Rüdiger hat Löws Abschied bedauert, aber er wurde mit einem Nachfolger entschädigt, der das Spiel auf ähnliche Weise sieht und hört. Hansi Flick und Antonio Rüdiger verstehen sich schon deshalb gut, weil Fußball für beide ein großes Kommunikationsspiel ist.

Im Moment empfiehlt einem der Bundestrainer mit einem gewissen Stolz, sich Rüdigers Spiel doch mal näher anzuschauen. Flick hat Rüdiger jener Behandlung unterzogen, die er beim FC Bayern auch schon David Alaba angedeihen ließ. Er hat seinen Spieler zur Führungskraft befördert und auf dem Platz eine Art Prokura erteilt. Er hat ihn ermuntert und auch aufgefordert, laut zu sein und die Mitspieler zu lenken, und jetzt freut sich Flick, wenn er seinen Abwehrchef gestikulieren und coachen sieht. Rüdiger wollte das eigentlich schon immer, er findet stilles Vor-sich-hin-Verteidigen fürchterlich. Aber lange Jahre hätte er es unpassend gefunden, den Chef zu markieren. Jetzt traut er sich. Jetzt kommt er im Wortsinn aus der Deckung.

Thomas Tuchel hätte ihn gerne weiter beim FC Chelsea gesehen, aber durch die ungeklärten Besitzerverhältnisse nach Roman Abramowitschs Abschied konnte ihm der Klub kein neues Angebot machen. Real Madrid wollte ihn unbedingt, allein der Klubname hat Rüdiger so euphorisch gestimmt wie die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft. Nach einem Telefonat mit Trainer Carlo Ancelotti war ihm schnell klar, dass er das machen möchte, und es könnte nun also recht laut werden in der Abwehr von Real Madrid. Antonio Rüdiger wird dort neben David Alaba verteidigen.