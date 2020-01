Campoamor/Orihuela (dpa) – Der verletzte Mittelfeldspieler Joshua Mees ist vorzeitig aus dem Trainingslager von Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin im spanischen Campoamor abgereist. Nachdem sich der 23-Jährige am Mittwoch bei der zweiten Einheit des Tages eine Blessur am linken Oberschenkel zugezogen hatte, soll er in Berlin genauer untersucht werden. Nach einem missglückten Schussversuch hatte sich Mees am Boden gekrümmt. Die genaue Ausfallzeit wird noch ermittelt.

Am Samstag trifft Union im letzten Test vor dem Rückrundenstart auf den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest (15.00 Uhr). Dann soll auch Co-Trainer Sebastian Bönig wieder bei der Mannschaft sein. Der Assistent von Chefcoach Urs Fischer war wegen eines Trauerfalls zurück in die Hauptstadt gekehrt, wird aber am Wochenende in Spanien zurückerwartet. Die Rückrunde startet für die Köpenicker am Samstag in einer Woche bei RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky).