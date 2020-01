Campoamor (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin ist an seinem Marathon-Testtag mit zwei Spielen im Trainingslager an der spanischen Costa Blanca ungeschlagen geblieben. Das Team von Trainer Urs Fischer setzte sich am Montagvormittag in Campoamor mit 2:1 (0:0) gegen den belgischen Zweitligisten OH Leuven durch. Wenige Stunden später spielte der Bundesliga-Neuling an selber Stelle 2:2 (2:0) gegen Royale Union St.-Gilloise, ebenfalls aus der zweiten Liga Belgiens. "Es war wichtig, zwei Tests zu haben", sagte Fischer.

Sheraldo Becker (14.) und Anthony Ujah (36.) trafen zunächst gegen St.-Gilloise. Fischer setze mit Kapitän Christopher Trimmel, Neven Subotic, Christian Gentner und Sebastian Andersson vier Stammspieler ein. Zu Beginn der zweiten Hälfte schied Verteidiger Lennard Maloney mit einer Knieverletzung aus. Während der kurzen Unterzahl kamen die Belgier zum 1:2-Anschlusstreffer durch Aron Sigurdarson (54). Der Ausgleich gelang kurz vor Ende Sigurd Haugen (87.)

Die Treffer für die Köpenicker zuvor gegen Leuven erzielten Mittelfeldspieler Robert Andrich mit einem sehenswerten Distanzschuss in den rechten oberen Winkel (66. Minute) und Stürmer Sebastian Polter (77.). Zum zwischenzeitlichen Ausgleich für OH Leuven traf Isaac Asante (76.). Rund 250 Union-Anhänger waren dabei.

Am Samstag (15.00 Uhr) geht es gegen den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest. Es wird das dritte und letzte Testspiel Unions in Spanien sein.