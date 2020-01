Campoamor/Orihuela (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat den nächsten Ausfall zu beklagen. Mittelfeldmann Joshua Mees verletzte sich kurz vor Ende des zweiten Trainings am Mittwochnachmittag am linken Oberschenkel.

Nach einem missglückten Schussversuch krümmte sich Mees am Boden. Er wurde von Mannschaftsarzt Clemens Gwinner und Physiotherapeut Frank Placzek vom Platz getragen. Der linke Oberschenkel war dick bandagiert. Im Anschluss wurde Mees mit einem Golf-Car ins nahe Teamhotel gefahren. Eine Diagnose gab es in der Kürze der Zeit noch nicht.

Bereits am Montag waren mit Manuel Schmiedebach und Nachwuchsmann Tim Luis Maciejewski sowie Lennard Maloney am Dienstag drei Spieler vorzeitig abgereist. Während Schmiedebach Vaterfreuden entgegensah, hatte die Teilnahme von U19-Spieler Maciejewski aufgrund hohen Fiebers keinen Sinn mehr gemacht. Verteidiger Maloney hatte sich am Montagnachmittag im Testspiel gegen den belgischen Zweitligisten Royale Union Saint-Gilloise (2:2) am linken Knie verletzt.

Am Samstag trifft Union im letzten Test vor dem Rückrundenstart auf den ungarischen Meister Ferencvaros Budapest (15.00 Uhr). Eine Woche später muss Union in der Bundesliga bei RB Leipzig (18.30 Uhr/Sky) antreten.