Darmstadt (dpa) - Beim Sturz von einer Stadion-Mauer hat ein Fußballfan von Dynamo Dresden am Rande des Zweitliga-Spiels beim SV Darmstadt 98 schwere Verletzungen erlitten. Ob er in Lebensgefahr schwebte, konnte die Polizei am frühen Samstagmorgen nicht sagen. Der 36-Jährige habe sich während des Spiels auf einen rund drei Meter hohen Mauervorsprung im Zugangsbereich des Gästeblocks begeben und diesen trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen, hieß es nach dem Unfall am Freitagabend. Nach Beendigung der Partie stürzte der Mann aus unbekannten Gründen in die Tiefe.