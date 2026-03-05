Florian Kohfeldt, 43, galt mal als eine der großen Trainerhoffnungen des Landes. Nur ein Zwischenhoch, ein Hype? Nach Werder Bremens Abstieg 2021 und durchwachsenen Stationen beim VfL Wolfsburg und KAS Eupen in Belgien war das in etwa die öffentliche Meinung. Doch wer weiß, vielleicht kehrt Kohfeldt mit seinem aktuellen Klub, dem SV Darmstadt 98, bald in die erste Liga zurück. Dort jedenfalls hat er sich als Coach neu erfunden – und alte Bürden hinter sich gelassen.