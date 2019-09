Artikel per E-Mail versenden

Darmstadt (dpa/lhe) - Wilson Kamavuaka verlässt den Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 mit unbekanntem Ziel. Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler hat seinen bis zum Saisonende gültigen Vertrag bei den Hessen am Montag in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst. Kamavuaka war im Januar 2017 vom griechischen Club Panetolikos Agrinio zu den Lilien gewechselt und erzielte in insgesamt 40 Pflichtspielen zwei Tore.