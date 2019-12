Darmstadt/Offenbach (dpa/lhe) - Ramon Berndroth, bislang Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei Darmstadt 98, wird Co-Trainer beim Fußball-Regionalligisten Kickers Offenbach. Dies teilte der Zweitligist am Montag mit. Der 67-Jährige war seit Februar 2014 Leiter des Nachwuchszentrums. In der Saison 2016/17 war Berndroth für drei Pflichtspiele als Interimstrainer des Profiteams tätig. In der vergangenen Spielzeit betreute er die U19-Junioren in der Hessenliga.