Darmstadt (dpa/lhe) - Nach fünf Unentschieden in Serie will Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 im Auswärtsspiel bei Schlusslicht Dynamo Dresden endlich wieder gewinnen. Natürlich hätten die Unentschieden dem Team eine niederlagenfreie Zeit beschert, sagte Trainer Dimitrios Grammozis am Mittwoch. "Aber auf der anderen Seite lassen sie das Gefühl des Sieges vermissen." Die Mannschaft brauche einen Erfolg, weil sie Woche für Woche alles aus sich heraushole. "Wir wollen dieses Gefühl so schnell wie möglich zurückbekommen."

In der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) treffen die beiden Teams mit den wenigsten Treffern in der Liga aufeinander. Bei den Lilien, derzeit Tabellenelfter, fehlt Offensivspieler Marvin Mehlem wegen der fünften Gelben Karte. Er könnte durch den Südkoreaner Seung-ho Paik, Fabian Schnellhardt oder Marcel Heller ersetzt werden.

Eine weitere Option ist Felix Platte, zuletzt Torschütze beim 2:2 gegen den VfL Osnabrück, als zweiter Angreifer neben Serdar Dursun. "Das letzte Spiel hat gezeigt, dass es auch mit zwei Stürmern geht", sagte Grammozis. Er rechnet mit einem kampfbetonten Spiel: "Es wird zur Sache gehen, das wird kein Freundschaftsspiel. Deswegen brauchen wir Jungs, die diesen Kampf annehmen."

Dresden sei eine Mannschaft, die gerne Fußball spiele und die man deswegen nicht ins Spiel kommen lassen dürfe. In der Winterpause hätten sich die Sachsen gut verstärkt. Mit Marco Terrazzino habe man einen absoluten Topspieler für die 2. Liga geholt, der ein Spiel allein entscheiden könne.