Darmstadt (dpa/lhe) - Trainer Dimitrios Grammozis von Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat von seiner Mannschaft mehr Konzentration gefordert. Von den letzten fünf Gegentoren seien zwei Eigentore und zwei die Folge von individuellen Fehlern gewesen, sagte der 41-Jahre alte Coach am Freitag. Das müsse man in der Partie am Montag (20.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96 abstellen.

Sicher mit dabei sein wird laut Grammozis wieder Keeper Marcel Schuhen, auf dessen Konto die beiden Fehler gegen Greuther Fürth und gegen Regensburg gingen. "Jeder Torwart hat mal so eine Phase. Deswegen gibt es keinen Grund, einen Torhüterwechsel vorzunehmen", sagte sein Coach.

Lange fehlen wird Mathias Wittek, der sich im Testspiel gegen den FSV Mainz (1:2) einen Riss des Außenbandes und des vorderen Kreuzbandes zuzog. Mittelfeldspieler Fabian Schnellhardt und Ersatzkeeper Ihor Berezovsky fallen mit Muskelverletzungen aus. Die Langzeitverletzten Felix Platte und Braydon Manu absolvieren individuelles Training. Platte könne schon wieder Pässe spielen, dürfe aber noch keine Zweikämpfe führen, sagte Grammozis.

Dass Hannover erstmals unter dem neuen Trainer Kenan Kocak spiele, erschwere die Vorbereitung etwas. "Man weiß nicht, mit welchem System oder welcher Taktik der Gegner spielen wird", sagte Grammozis. Er rechne aber mit einer intensiven Partie mit vielen Zweikämpfen, so wie es Kocak auch in Sandhausen praktiziert habe. Qualitativ habe Hannover einen sehr guten Kader mit vielen bundesliga-erfahrenen Spielern. "Wir freuen uns auf das Spiel", sagte Grammozis. Er sei zuversichtlich, dass seine Mannschaft eine gute Partie zeigen werde.