Darmstadt (dpa/lhe) - Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat sich für eine ordentliche Leistung nicht belohnt und gegen den neuen Tabellenführer Arminia Bielefeld einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Lilien verloren am Sonntag mit 1:3 (0:0) und verpassten es damit zum Abschluss des 15. Spieltages, den Anschluss an das obere Tabellendrittel zu wahren. "Insgesamt hat die Mannschaft heute alles versucht", sagte Trainer Dimitrios Grammozis und fasste damit treffend die Leistung seiner Schützlinge zusammen. Der große Einsatz gegen die ausgebufften Gäste aus Ostwestfalen blieb dennoch unbelohnt.

Vor 13 898 Zuschauern war einmal mehr Stürmer Fabian Klos der Arminia-Matchwinner. Klos sorgte kurz nach der Pause mit einem Doppelschlag (48./49. Minute) für die Vorentscheidung. "Nach der Pause kassieren wir durch zwei überragende Aktionen die beiden Gegentore, danach waren wir kurz geknickt", befand Grammozis. Das Anschlusstor von Tobias Kempe (71.) half nichts, da Andreas Voglsammer (90.+2) in der Nachspielzeit noch einmal für die Gäste traf.

Dabei hatte die erste Halbzeit vor allem den offensiv auftretenden Gastgebern Mut gemacht. Die Hessen erspielten sich trotz ihrer Außenseiter-Rolle zahlreiche Chancen, machten daraus aber viel zu wenig. "In der ersten Halbzeit haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt, leider hat uns die Präzision im Abschluss gefehlt", sagte Darmstadts Trainer.

Nach dem Wechsel vollstreckte Klos gleich zweimal in kurzer Zeit und schoss so seine Saisontore elf und zwölf. In diesen zwei Minuten habe man "das Spiel aus der Hand gegeben", analysierte Grammozis. Danach kontrollierte Bielefeld souverän die Partie. Kempes Anschluss brachte kurzzeitig Stimmung, aber nicht mehr die erhoffte Wende. Bis zur Winterpause sind die Lilien in Duellen mit dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart gegen weitere Top-Gegner gefordert.