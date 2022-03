Unbeirrt von einem Corona-Ausbruch haben die Fußballerinnen von Bayern München im Kampf um die Meisterschaft nachgezogen. Nach sechs Coronafällen am Sonntag bezwang der Titelverteidiger die SGS Essen 4:0 (3:0) und rückte vor dem Gipfeltreffen am kommenden Sonntag wieder bis auf einen Punkt an Spitzenreiter VfL Wolfsburg heran. Viviane Asseyi (7. Minute), Saki Kumagai (24./77.) und Carolin Simon (40.) trafen am FC Bayern Campus. Der FC Bayern hatte vor Anpfiff verkündet, dass Linda Dallmann, Jovana Damnjanovic, Karolina Vilhjalmsdottir, Carina Wenninger, Sarah Zadrazil und Franziska Kett nach positiven Corona-Tests ausfallen. Zudem musste Klara Bühl angeschlagen pausieren.