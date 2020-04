Immer samstags um 15.30 Uhr hält Dirk Gläßner in diesen Tagen ein Bild in die Kamera. Es ist ein Foto von ihm, wie er in der Arena von Bayer 04 Leverkusen steht, neben dem Stadionsprecher. Gläßner ruft: "Nordkurve, seid Ihr bereit?" Dann legt er das Foto beiseite, nimmt seine Gitarre, setzt sich seinen Cowboyhut auf und beginnt zu singen. Nicht vor der Nordkurve, sondern bei sich zu Hause.

Gläßner, 55, ist in der Bundesliga eine Ausnahmeerscheinung. Überall wird vor dem Anstoß eine Vereinshymne gespielt, aber er ist der einzige Musiker, der sie live vor der Kurve singt. "Leverkusen, wir sind die Macht am Rhein", mit Betonung auf dem "u", so geht der Refrain, der ein sehr hartnäckiger Ohrwurm sein kann.

Nun, während der Fußball in der Corona-Krise pausiert, tritt Gläßner jeden Samstag vor der Webcam auf. Bayer 04 teilt die Live-Videos in den sozialen Medien, auch das Lokalradio spielt zur gewöhnlichen Anstoßzeit sein Lied. Es gehe ihm darum, "eine Art Wir-Gefühl zu erhalten", sagt er. Und es geht ihm darum, als Künstler sichtbar zu bleiben. Denn er kann gerade seiner Arbeit nicht nachgehen, die zu einem nicht unerheblichen Teil vom Fußball abhängig ist. Damit ist er nicht die Ausnahme.

Von rund 56000 Arbeitsplätzen ist gerade oft die Rede, wenn Fußballmanager begründen möchten, warum sie sich in Krisenzeiten um ihre eigentlich wohlhabende Branche sorgen. Laut Wirtschaftsreport der Deutschen Fußball Liga (DFL) von 2020 gab es in der vergangenen Saison 56081 Beschäftigte im Lizenzfußball. 15656 sind direkt bei den 36 Vereinen angestellt. Die Mehrzahl, 34598, sind jedoch indirekt Beschäftigte, die meisten im Sicherheitsdienst (14360) und im Catering (13683). Viele von ihnen sind prekär beschäftigte Pauschalkräfte.

In Berlin-Köpenick fehlt der Bäckerei Scholz gerade ein wichtiger Auftraggeber

Vor rund einem Monat, als der 26. Bundesliga-Spieltag noch ohne Zuschauer ausgetragen werden sollte, sprach Dirk Zingler, Präsident von Union Berlin, in einer Pressekonferenz von rund 1000 Mitarbeitern, die an einem Spieltag für seinen Klub im Einsatz seien. Wenn nicht gespielt werde, sagte er, fehle "wirklich Geld in der Kasse der Menschen." Zingler war in die Kritik geraten, weil er trotz der bereits vorangeschrittenen Ausbreitung des Virus lange nicht hatte einsehen wollen, das anstehende Heimspiel gegen den FC Bayern ohne Zuschauer auszutragen. Am Tag, bevor der Spieltag schließlich ganz abgesagt wurde, sprach er wohl auch deshalb von Verpflichtungen gegenüber den Menschen, beispielhaft von der Bäckerei Scholz in Köpenick, die pro Heimspiel unter anderem 3500 bis 4000 Brötchen zum Stadion liefert - und einen wichtigen Auftraggeber verliert, wenn an der Alten Försterei niemand Brot isst.

Seitdem der Ball nicht mehr rollt, gibt es im deutschen Fußball viele Worte und Aktionen der Solidarität. Viele Klubs haben bekanntgegeben, dass ihre Profis auf Teile ihres Gehalts verzichten, auch um Arbeitsplätze nicht zu gefährden. Nun arbeitet die Branche auf sogenannte Geisterspiele ohne Zuschauer hin, um die Saison zu retten. Laut Bild-Zeitung sollen dann 239 Personen im Stadion sein dürfen, es würden 70 Ordnerinnen und Ordner vor dem Stadion gebraucht. Eine Stadionwurst essen Geister allerdings eher nicht.