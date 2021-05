Nur zwei Wochen vor dem geplanten Turnierstart ist die Copa América nach Brasilien verlegt worden. Nachdem Kolumbien und Argentinien als Ausrichter ausgefallen sind, soll die traditionsreiche Kontinentalmeisterschaft der südamerikanischen Nationalmannschaften nun im Land der Weltmeisterschaft 2014 ausgetragen werden. "Die Copa América 2021 wird in Brasilien gespielt", teilte der südamerikanische Fußball-Verband Conmebol am Montag nach einer Krisensitzung mit. "Die Termine für Auftakt und Finale der Turniers sind bestätigt. Die Spielstätten und Spielpaarungen werden in den kommenden Stunden mitgeteilt." Die Copa América soll vom 13. Juni bis 10. Juli - parallel zur Europameisterschaft - ausgetragen werden. Zuvor kam nach Kolumbien auch für den geplanten Co-Gastgeber Argentinien das Aus. Der Conmebol erklärte, "in Anbetracht der derzeitigen Umstände" Argentinien die Organisation zu entziehen. Das Land leidet, wie auch Kolumbien, sehr unter der zweiten Corona-Welle. Zuletzt registrierte Argentinien, trotz harten Lockdowns, eine Höchstzahl von 41 080 Neuinfizierten an einem Tag. Am Montag tagte dann die Conmebol-Verbandsspitze in Paraguay. Auch die USA und Chile hatten Interesse an der Ausrichtung des Turniers geäußert, letztlich aber erhielt Brasilien den Zuschlag für die Copa América.