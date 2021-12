Union schließt seinen Ausflug in den europäischen Fußball mit einem 1:1 gegen Slavia Prag ab. Max Kruse ärgert sich sehr über das Aus - und obwohl der Klub auf dem Weg ist, wiederzukommen, will Trainer Fischer von diesen Zielen nichts wissen.

Von Javier Cáceres, Berlin

Es lohnt sich immer wieder mal, sich an den März zu erinnern, und das nicht nur, weil da die Tage länger und die Temperaturen milder waren als zurzeit. Sondern auch, weil sich seinerzeit Max Kruse, Mittelfeldspieler beim 1. FC Union Berlin, angeblich erstmals in seinem Leben mit einem unbekannten Wesen auseinanderzusetzen hatte: der Conference League, in der Hierarchie der kontinentalen Wettbewerbe so etwas wie die 3. Liga hinter Champions und Europa League.

Der 33-Jährige urteilte sehr apodiktisch über den Wettbewerb, der den Unionern damals nur drohte und nun erstmals ausgetragen wurde. "Europa League hätte ich Bock drauf. Europa Conference League hätte ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich weiß noch nicht einmal, was das ist", sagte also Kruse. Jetzt, neun Monate später, muss man sich fast fragen, ob das ein Bluff war; Kruse ist ja, wie man weiß, nicht nur Fußballer, sondern auch ein begnadeter Poker-Spieler. Andererseits: Bluff? Er blaffte sehr überzeugend, als er am Donnerstag vom Platz kam. Er ärgerte sich nachgerade maßlos. So sehr, dass er sich am Rande eines Disputs mit Union-Trainer Urs Fischer bewegte.

"Wir haben viel zu wenig versucht, spielerische Lösungen zu finden", klagt Kruse

Union hatte soeben (mit einem Tor von Kruse/64. Minute) ein sehr ehrbares 1:1 gegen Slavia Prag erzielt - eine Mannschaft also, die in diesem Sommer Meisterschaft und Pokal gewonnen hatte und dann in der Qualifikation für die Champions League gescheitert war. Nur bei einem Sieg wäre Union weitergekommen.

Kruse zeterte, als er vom Platz ging. Und das lag nicht daran, dass der Kollege Timo Baumgartl die Prager Führung durch Ivan Schranz (50.) mit einem derart kapitalen Bock eingeleitet hatte, dass er danach wirkte, als hätte er sich am liebsten in der aus seiner Sicht bedauerlicher Weise abgedeckten Weitsprunggrube des Olympiastadions verbuddelt. Kruses Klage lag daran, dass Union viel zu früh die sogenannte Brechstange herausgeholt und schon eine halbe Stunde vor Schluss wahllos lange Bälle nach vorn geprügelt und damit die Flugabwehr der Tschechen aktiviert hatte. Sie funktionierte blendend.

"Wir haben viel zu wenig versucht, spielerische Lösungen zu finden", klagte Kruse. Warum das denn so gewesen sei, wollte ein TV-Reporter wissen, und brachte Kruse damit in Verlegenheit: "Das jetzt zu beantworten... mache ich lieber nicht, das ist die Aufgabe vom Trainer", druckste er. Urs Fischer, der Coach, kam nach der Partie freilich zur gleichen Conclusio wie Kruse: dass Unions Spiel unter einem Mangel an Breite und einem Exzess an Tiefe gelitten habe.

Union durfte wegen der Sitzplatzanforderungen der Uefa kein einziges Spiel in der Alten Försterei austragen

Das sei eine Frage der Dynamik der Partie gewesen, "so etwas entsteht auch im Spiel", erklärte Fischer. "Ich habe von außen immer wieder versucht, die Spieler entsprechend zu coachen", sagte er, "aber es ist unheimlich schwierig, wenn 5000 Zuschauer da sind." Was wiederum eine Menge über den Enthusiasmus erzählt, den die Union-Fans im Olympiastadion verströmten. Ihr Verein durfte wegen der Sitzplatzanforderungen des europäischen Fußballverbandes Uefa kein einziges Spiel in der Alten Försterei austragen.

Wer weiß, wie die Spiele dort ausgegangen wären. Aber ursächlich war das Exil wohl nicht dafür, dass Union nach Begegnungen mit Feyenoord Rotterdam, Maccabi Haifa und eben Slavia Prag Gruppendritter wurde und ausschied. "Am Schluss haben wir gemeinsam zu viel Lehrgeld bezahlt, um uns für die K.-o.-Phase oder die Playoffs zu qualifizieren", bilanzierte Fischer. Dass man auf den Geschmack gekommen sei, verhehlte der Schweizer nicht, "natürlich hat's Spaß gemacht".

Doch er verwahrte in gravitätischem Ton dagegen, dass daraus eine Veränderung der Absichtserklärungen für die laufende Saison folge: "Zielsetzung bleibt Klassenerhalt", sagte Fischer, und das war alles andere als ein Bluff, sondern am Vorabend der Partie ernstgemeint. Obwohl Union vor der sonntäglichen Visite bei der SpVgg Greuther Fürth gerade Tabellensechster der Bundesliga und also womöglich auf dem besten Wege ist, im kommenden Jahr wieder in der Conference League zu spielen. Von diesem Wettbewerb wissen sie nun nicht nur, dass es sie gibt - sie haben sie in Köpenick durchaus zu schätzen gelernt.