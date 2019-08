Chemnitz (dpa) - Der Insolvenzverwalter des Chemnitzer FC, Klaus Siemon, darf zukünftig allein die Interessen des insolventen Vereins in der CFC Fußball GmbH vertreten. Diese Entscheidung hat laut einer Mitteilung des Fußball-Drittligisten der 17. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Dresden am Dienstag getroffen und damit eine Entscheidung des Chemnitzer Amtsgerichtes vom 23. Juli aufgehoben, wie der der CFC am Mittwoch mitteilte. Laut des neuerlichen Gerichtsbeschlusses ist Siemon berechtigt, die gesellschaftlichen Stimmrechte des Chemnitzer FC e.V. zu vertreten und auszuüben. Der Verein ist mit 51 Prozent Hauptanteilseigner an der GmbH, unter deren Dach auch die Profimannschaft angesiedelt ist. Das Amtsgericht Chemnitz hatte im Juli den Notvorstand als berechtigten Vertreter des Vereins bestimmt. "Dem Verein und der GmbH sind wegen des entstandenen Vertrauensverlustes erhebliche wirtschaftliche Schäden entstanden, die nicht mehr auszugleichen sind. Obgleich ich jetzt wieder in der Lage bin, Anteile zu verkaufen", sagte Siemon in der "Bild"-Zeitung.