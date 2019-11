Chemnitz (dpa) - Der Chemnitzer FC hat den Vertrag mit Abwehrspieler Thomas Doyle mit Wirkung zum 30. November aufgelöst. Das teilte der Fußball-Drittligist am Donnerstag mit. Die Trennung erfolgte auf persönlichen Wunsch des Spielers. Der 27 Jahre alte Doyle war erst im Juli vom neuseeländischen Erstligisten Wellington Phoenix nach Chemnitz gewechselt. In der laufenden Saison kam der Linksverteidiger zu insgesamt acht Einsätzen. "Wir bedauern seine Entscheidung sehr, haben aber zugleich vollstes Verständnis dafür, dass Thomas zurück zu seiner Familie will. Auch für einen Profi-Fußballer gibt es einen Punkt, an dem es etwas Wichtigeres gibt, als den Fußball", sagte CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand. Laut Cheftrainer Patrick Glöckner soll die Lücke im Kader zeitnah geschlossen werden. "Mit Thomas verlieren wir nicht nur einen knallharten Verteidiger, sondern auch einen ganz feinen Menschen. Ich bin Thomas dankbar, dass er so offen mit uns gesprochen hat und uns somit frühzeitig die Möglichkeit gab, auf diesen Ausfall zu reagieren", erklärte Glöckner.